В Комсомольске-на-Амуре избитый педагогом школьник ударил стулом другого учителя



На всю страну прогремел случай, когда в ноябре 2018 года в Городе юности учительница одной из школ ударила второклассника. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статьям «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Истязание».

Однако отмечалось, что школьник вел себя неадекватно, срывал уроки. В тот день он оскорбил педагога и кинул в него портфель. Учительница не выдержала… Каков на самом деле второклассник, говорит тот факт, что женщина проработала в школе 24 года и, по идее, должна обладать огромной «толстокожестью». За педагога вступились родители. Они написали письмо в ее защиту, около трехсот человек поставили свои подписи. От пережитого учительница ушла на больничный, а потом в отпуск.

Мальчик продолжил обучение в школе. По сообщению некоторых СМИ, врач назначил ему лечение. Однако ребенок через некоторое время прекратил принимать лекарства, и у него возобновились вспышки агрессии. На уроке технологии он ударил педагога стулом по спине.

Сейчас с агрессивным школьником и его мамой работает психолог. Ребенка перевели на домашнее обучение. Сильные ли травмы получил учитель технологии, неизвестно.



Андрей Канев