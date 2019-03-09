Синдром вахтера в Хабаровске набирает обороты



Студент Дальневосточного университета путей сообщения по просьбе преподавателя собирался провести урок «живой истории». Составляющим элементом этого весьма патриотического мероприятия должна была стать демонстрация выхолощенной винтовки Мосина. Из такой технически невозможно выстрелить. У молодого человека имелась при себе и ксерокопия подлинной справки, о том, что винтовка – экспонат, а не оружие. И прибыл студент на вахту альма-матер, запаковав «ствол» в чехол, а не ворвался в здание, как матрос в Зимний. Но бойцы охранного предприятия «Алекс» не пропустили студента. Муляж винтовки остался на вахте, а сильно взбледнувший, но не потерявший мужества юноша метнулся за преподавателем. Пока он отсутствовал, тревога уже была объявлена. К его возвращению на вахте стояли ответственные люди из ректората, начали съезжаться «силовики» - экипаж ППС, специалисты по борьбе с экстремизмом, техники-саперы. Результат спецоперации – муляж винтовки (несмотря на доказательную базу) изъяли, парня послали учиться дальше.

На следующий день руководитель клуба, где этот студент занимался патриотизмом, имел разговор в отделе «Э». Борцам с безобразиями предъявить было нечего – муляж был в чехле, на него есть документы. Экспертиза подтвердила, что это – «игрушка».

Юрий Гамоля, проректор по кадровой политике и социальной работе, подтвердил, что в учебном заведении такой случай был, и заверил, что никаких оргвыводов к юному патриоту применяться не будет. Так, погрозили пальчиком.

Но и действия «Алекса» признали правильными.

Вывод: занятия патриотической работой в современной обстановке требуют особой осторожности. После некоторых хабаровских событий дуем даже на ледяную воду?

Кстати, на днях руководство школы, где работает мама Александра О. (см. «МД XXI век» № 9, статья «А убил ли мальчик?»), предложило педагогу уйти по-хорошему и в придачу сменить фамилию.





Эдуард Попов



