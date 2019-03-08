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Дамы с большой Дальневосточной железной дороги приветствуют любовь по инструкции
На станции Хабаровск-2 с Международным женским днем мужчины поздравят прежде всего двух Татьян – Ларионову и Мерц. И вовсе не потому, что первая – кавалер медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и лучший наставник Центральной дирекции управления движением. А вторая – серебряный призер Дальневосточной железной дороги в конкурсе профессионального мастерства среди дежурных по сортировочной горке.
И они на полном серьезе считают, что любовь, признание друзей – все можно найти на работе. Главное – правильно выбрать профессию. Кстати, обе Татьяны сказали, что у них пальцев на руках не хватит, чтобы подсчитать свои праздничные и памятные даты. Как говорится, заслужили. Свои Татьянины дни…
Дежурный по станции Хабаровск-2 Татьяна Ларионова начинала свой рабочий путь в Архаре. Внучка знаменитого начальника локомотивного депо Архара Александра Раевского, удостоенного за свой труд ордена Ленина, всегда мечтала быть хабаровчанкой. Мечта ее сбылась, и она стала дежурным по станции, которого уважают на всей сети.
Ее семейная история неотделима от профессиональной. После окончания школы Татьяна поступила в Хабаровский техникум железнодорожного транспорта. Тогда наша героиня влюбилась в большой Хабаровск, но нужно было вернуться работать в маленькую Архару. Она принесла диплом об окончании техникума, и 31 мая 1984 года ее приняли коммерческим агентом.
За два года изучила работу и отстажировалась на дежурного по станции. Татьяна была завидной невестой, но в маленьком поселке женихов для себя не видела. А как выглядит ее будущий муж, она долго не знала, ведь первое время они общались исключительно по телефону и исключительно… по инструкции. Павел Ларионов был поездным диспетчером, на чьем участке располагалась станция Архара.
Совсем скоро после этой встречи молодым людям стало ясно, что семью по служебной связи не построишь. Нужно съезжаться на одну станцию, и Павел Ларионов позвал Татьяну в Хабаровск. Здесь ей нашлось место дежурного станционного поста Хабаровск-2. Через два года она сдала экзамен на дежурного по станции. Теперь и сама помогает молодежи расти по карьерной лестнице.
– У нас на станции сейчас больше половины работников – молодежь. В последнее время замечаю, что приходит очень много новых ребят, – отмечает она. – С ними интересно. Многие очень умные и образованные.
Для нее Хабаровск до сих пор остается городом мечты. Уезжать отсюда никуда не хочет. Да и станция Хабаровск-2 уже давно стала роднее Архары.
Времена меняются, и теперь коллектив станции настроен на рекорды. Ставят задачу принять 100 поездов – они принимают. Вес, длина поезда – показатели, которые нужно выполнять, даже если они кажутся невыполнимыми. На станции на такие задания отвечают: мы должны выполнить, ведь мы – часть дороги.
Татьяна Мерц тоже считает, что главная победа в ее жизни – это профессия. В конце 90-х годов прошлого века сложно было представить, что может повезти с трудоустройством. После настал экономический кризис. Татьяна посмотрела на сестер-железнодорожниц и решила поступать в Хабаровский техникум железнодорожного транспорта. На других предприятиях зарплату выдавали колбасой или наволочками, а у железнодорожников хоть какие-то деньги были. Студентка надеялась, что экономика стабилизируется и удастся устроиться на работу. Техникум она окончила в 19 лет. А в 1999 году случилась первая удача Татьяны Мерц.
Наставником для выпускницы стала оператор сортировочной горки Елена Деряева. Она и познакомила Татьяну с работой станции. С тех пор наша героиня нечетную горку не покидала.
Костяк коллектива сложился здесь в конце 1990-х. Некоторые сменили должности, но станция до сих пор работает как одна большая семья. За 20 лет «семейной» жизни Татьяна Мерц получила высшее образование в ДВГУПСе, обзавелась собственной семьей, а после декретного отпуска, отпрактиковавшись на дежурного по горке, работает по этой специальности. Елена Деряева перешла на четную сортировочную горку, и Татьяна теперь работает на ее месте.
Но почивать на лаврах некогда. Дальневосточная железная дорога в отдельные сутки принимает до 95 поездов, не за горами и 110. На сортировочной горке рост объемов чувствуется как нигде остро.
А стимулов становиться лучше в ее работе много. Один из них – соревнование комплексных бригад. Если хочешь победить, учись договариваться с другими предприятиями.
Несмотря на ускоряющийся темп, рост объемов, напряжение и груз ответственности, Татьяна Мерц с оптимизмом смотрит в будущее. Заставить ее бросить любимую работу может разве что вердикт медиков. А так она готова подниматься на любимую горку еще много лет…
Женщины, по ее словам, занимают достойное место на Доске почета ДВЖД. Например, там есть фотография хабаровчанки Аллы Тарасовой, начальника отдела доходов от перевозок Дальневосточного регионального общего центра обслуживания. До этого ей было присвоено звание «Лучший по профессии на железнодорожном транспорте». Она внедрила в работу отдела принцип: «Знания, плюс качество, плюс скорость равно результатам работы по обслуживаемому функционалу», что привело к значительной оптимизации процессов ведения бухгалтерского и налогового учета грузовых и пассажирских перевозок, своевременное формирование отчетности, повышение профессионального уровня специалистов, снижение трудозатрат при высоком качестве выполняемых работ.
Попали на Доску почета и начальники железнодорожных вокзалов – Мария Дубоделова (Архара) и Лидия Кошемчук (Южно-Сахалинск).
В последний день августа 2016 года из-за разгула стихии отменили пассажирские поезда до станции Ноглики. Отправленный ранее поезд Ноглики – Южно-Сахалинск был задержан в Поронайске. Первого сентября на платформе вокзала Южно-Сахалинск остались 117 человек, их поезд так и не отправился.
В эти дни душ, зарядка телефона и все остальные услуги на вокзале пассажирам предоставлялись бесплатно. Даже продумывали какую-то культурную программу. Советовали, куда сходить в городе, если погода располагала к прогулкам.
Эти дни были самыми напряженными. Людей было много. Кто-то оставался в вагоне-гостинице больше суток, кого-то увозили на автобусах. Жалоб на работу железнодорожников тогда не поступило. Лидия Васильевна не устает повторять, что пассажир на Сахалине всегда был понимающим. Просто ему надо объяснить, что случилось. Люди должны знать, что железнодорожники работают над решением проблемы и как только будет безопасно, они продолжат путешествие.
В таких случаях всегда помогает сложившийся тройственный союз: вокзал Южно-Сахалинска, пассажирская компания «Сахалин» и Дальневосточная дирекция инфраструктуры. Три самостоятельных вертикали, три отдельных предприятия на время ЧС работают в одной команде, чтобы сохранить спокойствие пассажиров. Для того чтобы вокзал хорошо вписался в эту команду, его руководителю, Лидии Кошемчук, помогает опыт работы сначала заместителем начальника дирекции по обслуживанию пассажиров, затем заместителя генерального директора ПК «Сахалин».
Из 40 лет деятельности железнодорожного вокзала Южно-Сахалинска Лидия Васильевна работает здесь половину. Она видела его и с самых нижних должностей, и с позиции руководителя. Единственная роль, которая ей дается с трудом, – это роль пассажира, простого посетителя вокзала. Слишком сложно просто взять и «выключить» профессионала.
Екатерина Крюкова
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