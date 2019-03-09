Как народ советы губернатору давал



В Хабаровском крае запустили социальный лифт прямиком до кадрового резерва губернатора. Желающих сходить туда – масса. Существует теория, что историю человечества двигают вперед аутсайдеры. Согласно предположению гении, как правило, бывают не поняты современниками. Уникумов оплевывают, гоняют, преследуют. А их идеи настолько опережают прогресс, что становятся актуальными лишь пару-тройку столетий спустя.

Еще идеальной формой государства некоторые философы (например, Платон) считали власть лучших умов. Даже слово красивое придумали – «аристократия». Но гладко было на пергаменте, да забыли про овраги. Ибо что считать лучшим и как измерить эту «лучшесть» – вопрос риторический. Да и признание к дарованиям обычно приходит после их смерти.

Но если бы все произошло как завещал старина Платон, то умных людей на вершину власти забрасывала бы целая социальная катапульта. Такое мы наблюдаем редко. Обычно «взлетают» приспособленцы, лгуны, хитрые бездари, родственники властей предержащих и т.д. Для способных остается совсем немного места.



Карьерный подъемник

Время катапульт минуло. Теперь людей к успеху должны возносить социальные лифты (в идеале). Команда губернатора Хабаровского края Сергея Фургала как раз объявила конкурс о запуске оного карьерного подъемника. Любой желающий может предложить идею по развитию нашего региона. Кто лучше всех таковую придумает, того зачислят в кадровый резерв губернатора.

Чтобы подать заявку на участие в конкурсе «Лифт», нужно быть совершеннолетним гражданином России, иметь среднее профессиональное или высшее образование. Следует записать видеообращение, где кандидат должен рассказать о своей инициативе (как именно она повлияет на улучшение жизни в крае и как ее следует реализовать). Потом на сайте конкурса заполняется анкета, прикрепляется ролик, все это отправляется в конкурсную комиссию. И претенденту остается ждать, когда рядом с ним затормозит лифт, который, приняв «на борт» счастливчика, унесет того в местную Валгаллу – собственно, в тот самый кадровый резерв.

Правда, команда губернатора почему-то до сих пор не может правильно донести мысли до обычного народа (высоко ведь теперь небожители, плюнут, а земли плевок не достигнет - пока долетит, рассеется в атмосфере). А посему люди стали наперебой предлагать свои идеи почему-то сразу в «Инстаграме» Сергея Фургала, не заморачиваясь подачей анкет и видеороликов.

Сами идеи вполне в духе ЛДПР – давайте что-нибудь запретим (разрешим, понизим, повысим), и все сразу станет хорошо. Отремонтируем дороги – заживем как в идеальном государстве Платона! Восстановим леспромхозы – заживем как в идеальном государстве Платона! Отменим на Дальнем Востоке «плату за тонну» («Платон») – заживем как в идеальном государстве Пл… о, ничего себе, уже каламбур получился…



За спрос в нос не бьют

Ни в коем случае не хочу обидеть своих земляков – понятно, что люди просто хотят жить в нормальной стране, поэтому и пользуются возможностью выговориться, когда у них спрашивают совета. Однако из-за неправильно переданного смысла конкурса граждане в губернаторском «Инстаграме» стали, что называется, «отрываться». Орфография и пунктуация авторов постов сохранена.

«678678678aa: Для начала пересожать всех чиновников и силовиков. Что бы рука руку не мыла. Выделить на борьбу с корупцией участок на кладбище как Сталин сделал а не миллиарды рублей. И всё наладится».

Отличная идея! Особенно что касается силовиков. Пересажать всех, кто борется с преступностью. Чьи же тогда мытые руки будут противостоять разбойникам, убийцам и насильникам? И, кстати, о каком участке на кладбище идет речь? Типа, хоронить там расстрелянных мздоимцев? Но у нас не расстреливают – это первое. Да и борьба с коррупцией путем выделения земель на кладбище выглядит как-то нелепо.

«natalia19730105: Чтобы развивался регион, надо начинать поднимать районы, потребовать от глав проекты развития их "владений", кто как не они владеют ситуацией (если владеют) в целом».

Районы, конечно же, надо «поднимать». Только вот как именно – здесь автор поста решил не заморачиваться. Не царское это дело, знаете ли, писульки писать.

«treiakova622: Для того, чтобы население осталось в своем родном городе, необходимо просто напросто :оставить прежним пенсионный возраст, обратить внимание на молодежь, т. е снизить до минимума ипотечные кредиты, сделать ниже, чем в тех городах, куда и идет отток населения, и наладить свое производство и сельскохозяйственное и тепличное, и чтобы на градообразующих предприятиях работали местные специалисты с достойными зарплатами! А у нас понаехали отовсюду гендиректора и топменеджеры и что хотят, то и воротят с народом, готовы все у работяг забрать (я имею ввиду льготы, доп. отпуска за вредность и т. п), как будто в нашем городе нет достойных руководителей! Раньше рабочих уважали, а сейчас, топмененджеры, ради своей выгоды, чтобы выслужиться и пройти еще одну ступень, рабочих ни во что не ставят, лишают премии и добиться правды не возможно».

Остапа понесло… Сначала пользователь соцсети по делу написал: следует наладить производство и чтобы работали на нем местные специалисты. Потом, видать, автора накрыли эмоции и начался бессюжетный «плач Ярославны»…

«malnnko: Нам в Вяземский не мешало бы сделать Дедский развликатильный центр».

По-моему, этому человеку не помешало бы подкачать бицепсы грамотности и внимательности. Или «дедский» означает «для дедушек»? Если так, то беру свои слова обратно.

«dana_moon1990: Узаконить проституцию, вот где деньги в бюджет хорошие пойдут. Как раз на развитие Дальнего Востока) ну и рабочие места новые появятся)».

Пожалуй, единственное адекватное предложение…

«romanshemurat: Прекратить кормить Москву. Можно заключать бартерные сделки с Кореей и Японией строить совместные предприятия, позволить им развивать эти предприятия и бизнес на наших условиях».

Мы можем выставить такие условия для бизнеса, что инвесторы никогда в жизни к нам не придут! А если серьезно, то развивать зарубежным коммерсантам совместные предприятия мы и так позволяем. Вон в тех вот оврагах. На карте они обозначены как «территории опережающего социально-экономического развития».



Дифирамбы и клаустрофобы

Я прочитал огромное количество комментариев в «Инстаграме» Сергея Фургала. И знаете, этот «социальный лифт» больше похож на огромную коробку, расписанную граффити застрявшими там клаустрофобами. Ну там надписи «помогите!!!» на стенах и потолке, сломанные от лихорадочного нажимания кнопки, на полу невесть что…

Отдельной строкой идут славословия в адрес действующего губернатора.

«liusia456: Дай бог вам здоровья,и сил в этой нелегкой борьбе».

«denismoskaichuk: @s.furgal дай Бог Вам сил и здоровья».

«mimimishkast: Пока не знаю что предложить. Знаю одно- я с вами Сергей Иванович. Уверен что вы найдёте подходящий проект и доведёте его до конца. Обычному человеку не нужны миллионы, ему нужна грамотная работа на местах. Спасибо что вы работаете на благо края!!! Я думаю теперь многие захотят остаться и работать в своём родном крае!!! Желаю вам огромной удачи!!!»

Любит у нас народ власть, ох как любит. Правда, любить он предпочитает с закрытых, часто – недавно созданных аккаунтов, с нулевым количеством постов. Влечение - оно такое. Ради него не стыдно и отдельную «симку» завести.





Андрей Канев