В Хабаровске срезают металл с опор линий электропередач



Пока этим лихим делом маются в местах тихих – на задворках нашего многострадального города-немиллионника. Давеча, благо погоды нынче стоят просто зефирные, прогулялся по местам моей памяти - частному сектору Краснофлотского района.

Пейзане мне встречались все более трезвые, виды на Амур радовали глаз. Но тут повстречался знакомый, что принес весть, от которой упало всё, даже настроение. Этот лихой молодец увлек меня в чащу. При пересечении оной взору моему предстало злодейство, ранее невиданное.

На 213-й опоре ВЛ-220 кВ «Левобережная», что проходит по улице Осиповка (с правой стороны, как спускаться к Амуру), на территории старого автомотодрома, злодеи учинили немалое разорение владельцам. Они срезали нижние крепежные элементы, что связывают собой в единую жесткую конструкцию четыре опоры. В диспетчерской службе магистральных электрических сетей, куда я позвонил на следующий день по обнаружении этакого безобразия, очень удивились моему сообщению. И пообещали проверить и разобраться. Ну, там, не рухнет ли из-за порыва ветра или как еще. Но не сумели пояснить, насколько такое вмешательство в конструкцию повлияет на устойчивость опоры. «Для этого у нас ест линейщики. Надо, чтобы туда сотрудники выехали, посмотрели. Мы не можем следить за всеми опорами», - поведал мне диспетчер.

Хочется напомнить, что один раз эта ЛЭП уже фигурировала в хронике происшествий – блэкаут в части ДфО 1 августа 2017 года. «ЧП случилось в 14:10 по московскому времени. Произошло отключение внешнего энергоснабжения тяговых подстанций. В 14:04 отключились воздушные линии 500 кВ "Бурейская ГЭС - Амурская", первая цепь ВЛ (воздушная линия) 500 кВ "Бурейская ГЭС - Хабаровская", межгосударственная ВЛ 500 кВ "Амурская - Хэйхэ", ВЛ 220 кВ "Хабаровская - Волочаевка тяговая", ВЛ 220 кВ "Хабаровская - Левобережная", из-за чего произошло разделение ОЭС Востока на две изолированные части по сечению «переход через реку Амур».

А так все в тренде исторических традиций на святой Руси-матушке. Классики не дадут соврать. У Чехова в «Злоумышленниках» крестьяне гайки с железнодорожных путей на грузила свинчивают. Более ста лет тому назад Аркадий Аверченко мастерски описывал ситуацию со срезанием в январе крестьянами «свеженавешенной оцинкованной проволоки» в рассказе «Полевые работы». За век изменились технологии добычи - вместо крестьянских кос в руках нынешних добытчиков суровые бензорезы. И не светлым морозно-зимним днем дербанят металл, а под покровом тьмы в теплую погоду. Пока срезаны самые нижние крепежные элементы опоры ЛЭП. Но это не единственное место, где народ потихоньку осваивает «залежи металла». Нам сообщают, что и на улице Шелеста, в частном секторе, на части опор ЛЭП опять же неизвестными лиходеями срезана часть крепежных элементов. Как и сто лет назад, погоды сейчас стоят просто чудесные: «Солнышко выглянуло из-за сизого облака и осветило трудовую, черноземную, сермяжную Русь». Так что можно ждать оживления после зимней спячки любителей лёгкой наживы посредством незаконной добычи «тяжёлого металла».





Эдуард Попов

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