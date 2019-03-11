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Владимир Путин поздравил хабаровчанина с победой на Зимней Универсиаде
Спортсмен из Хабаровского края Сергей Горланов завоевал еще одну золотую медаль на Зимней Универсиаде в Красноярске. Он вместе партнером по национальной команде Мариной Вяткиной занял первое место в спринтерской смешанной эстафете в спортивном ориентировании. Ранее Сергей взял «золото» в гонке преследования и «бронзу» в спринте. Хабаровского спортсмена поздравил Президент России Владимир Путин.
Соревнования по спортивному ориентированию были впервые включены в программу Зимней Универсиады.
По итогам пятого медального дня сборная России продолжает возглавлять общекомандный зачет, имея в активе 71 награду (23 золотые, 26 серебряных и 22 бронзовые медали). Как сообщает пресс-служба правительства региона, это повторение рекорда по количеству завоеванных медалей на одной зимней Универсиаде, который также принадлежит российской команде и был установлен на Студенческих играх 2017 года в Алма-Ате.
Завершатся соревнования в Красноярске 12 марта.
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