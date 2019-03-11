Владимир Путин поздравил хабаровчанина с победой на Зимней Универсиаде

Спортсмен из Хабаровского края Сергей Горланов завоевал еще одну золотую медаль на Зимней Универсиаде в Красноярске. Он вместе партнером по национальной команде Мариной Вяткиной занял первое место в спринтерской смешанной эстафете в спортивном ориентировании. Ранее Сергей взял «золото» в гонке преследования и «бронзу» в спринте. Хабаровского спортсмена поздравил Президент России Владимир Путин.

- Поздравляю вас с убедительной победой на Всемирной зимней универсиаде в Красноярске. Проявив решительность и упорство – вы добились поставленной цели, подтвердили свои высокие позиции в спортивном ориентировании на лыжах, - отмечается в телеграмме главы государства.

Соревнования по спортивному ориентированию были впервые включены в программу Зимней Универсиады.

- Я хочу сказать большое спасибо своим тренерам – это Елена и Алексей Митяковы, это те люди, которые меня вырастили, и они до сих пор со мной. С детского возраста Алексей Яковлевич поставил мне хорошую техническую базу, а Елена Александровна помогла мне дорасти до взрослого спорта. Сейчас на Универсиаде мы вместе радуемся нашим общим победам, -рассказал Сергей Горланов.

По итогам пятого медального дня сборная России продолжает возглавлять общекомандный зачет, имея в активе 71 награду (23 золотые, 26 серебряных и 22 бронзовые медали). Как сообщает пресс-служба правительства региона, это повторение рекорда по количеству завоеванных медалей на одной зимней Универсиаде, который также принадлежит российской команде и был установлен на Студенческих играх 2017 года в Алма-Ате.

Завершатся соревнования в Красноярске 12 марта.