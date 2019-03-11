"Аркаиму" будут искать нового инвестора?

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал провел встречу с руководством лесопромышленной компании «Новый лес», которая сегодня работает на территории лесоперерабатывающего комплекса «Аркаим». Несколько недель назад предприятие полностью остановило свою работу. Об этом главе региона сообщили сотрудники «Нового леса», записав видеообращение. Также они сообщили, что им вновь задерживают выплату зарплаты.

- Сотрудники предприятия еще помнят те проблемы, которые они испытывали несколько лет назад. Производство также останавливалось, а зарплаты не выплачивались. Для Ванино – это градообразующее предприятие, на нем работает более 800 человек, а когда и тысяча. То, что они обращаются к губернатору – это крик о помощи. И нам необходимо принять совместное и взвешенное решение, чтобы снять эту социальную напряженность, - заявил губернатор.

«Аркаим» – крупный лесопромышленный комплекс в Ванинском районе Хабаровского края. С 2008 по 2016 год на предприятии реализовывался крупный инвестиционный проект, под который были запущены новые мощности. По информации пресс-службы правительства региона, в 2009 году была запущена линия по производству древесно-стружечных плит с объемом выпуска в 140 тыс. кубических метров в год, выпуск пиломатериалов должен был составлять 550 тыс. кубических метров, 140 тыс. кубических метров ДСП, 180 тыс. кубометров – профильной продукции, 200 тыс. тонн топливных гранул. На предприятии было создано более 1 тысячи рабочих мест.

Однако в 2013 году руководство предприятия столкнулось с проблемой нехватки собственных оборотных средств, в следствие чего невыплата зарплат стала поводом для проверок правоохранительными органами и заведения уголовного дела.

В 2014 году кредиторы, которые открыли кредитные линии предприятию под залог акций и имущества на общую сумму в 20 млрд рублей, приняли решение о введении процедуры наблюдения и конкурсного управления.

В комитет кредиторов вошли 5 крупнейших банков, в числе которых ВЭБ (обладатель пакета более 80% акций), Сбербанк (обладатель имущественного комплекса), Россельхозбанк.

В 2018 году на предприятие зашел новый инвестор – «Новый лес». Руководство предприятия взяло в аренду у «Сбербанка» основной имущественный комплекс, приняло в штат сотрудников бывшего «Аркаима» и запустило производство. Однако спустя 4 месяца работы оно вновь остановилось.

- Для 100%-й загрузки предприятия необходимо порядка 1,3 млн кубометров леса. Однако мы получили только 716 тыс. кубометров, из которых выпиливать можем только половину. Это ошибка, которую сейчас нужно исправлять, для того, чтобы перезапустить производство. Мы настроены на работу в Хабаровском крае, - сказал председатель совета директоров компании-учредителя, инвестор Максим Севрюков.

План перезапуска производства инвестор готов предоставить властям региона уже на этой неделе. Со своей стороны, правительство Хабаровского края обещало рассмотреть возможность выделения дополнительных лесных участков для увеличения загрузки предприятия.

Между тем, обе стороны - правительство Хабаровского края и компания «Новый лес» - рассматривают и вариант о выставлении имущественного комплекса завода «Аркаим» на открытые торги для поиска нового стратегического инвестора. Об этом держателю контрольного пакета акций завода – ВЭБу - ранее заявили обе стороны.