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В Хабаровске больше молодых семей улучшат свои жилищные условия
Решение об увеличении финансирования городской подпрограммы «Жилье для молодых семей» принял мэр Хабаровска Сергей Кравчук. В этом году на ее реализацию выделено 30 миллионов рублей - в два раза больше, чем в прошлом.
Всего в очереди на улучшение жилищных условий состоит более 1670 молодых пап и мам. По условиям программы, молодые семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, имеют право получить социальную выплату в размере от 800 тысяч до 1,8 миллионов рублей. Деньги можно направить на покупку квартиры или строительство дома. С 2011 года при финансовой поддержке администрации города новоселье справили 709 семей.
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