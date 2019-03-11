В Хабаровске больше молодых семей улучшат свои жилищные условия

Решение об увеличении финансирования городской подпрограммы «Жилье для молодых семей» принял мэр Хабаровска Сергей Кравчук. В этом году на ее реализацию выделено 30 миллионов рублей - в два раза больше, чем в прошлом.

«Более 60 многодетных семей, которые стояли в очереди, в этом году получат выплаты и смогут приобрести квартиры. Наша подпрограмма работает с 2011 года, и сегодня мы разрабатываем дополнительные меры поддержки для молодых семей и молодежи», - отметила начальник городского управления по делам молодежи и социальным вопросам Инна Хопта.

Всего в очереди на улучшение жилищных условий состоит более 1670 молодых пап и мам. По условиям программы, молодые семьи, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий, имеют право получить социальную выплату в размере от 800 тысяч до 1,8 миллионов рублей. Деньги можно направить на покупку квартиры или строительство дома. С 2011 года при финансовой поддержке администрации города новоселье справили 709 семей.