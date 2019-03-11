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Что даст объединение парка им. Муравьева-Амурского и зоосада им. Сысоева?
О решении регионального ведомства сообщили на официальном сайте правительства Хабаровского края. Видимо, чиновники именно таким образом думают исполнять волю господина губернатора по оптимизации расходов. Что ж, давайте попробуем разобраться в "скрещивании".
Из объяснения министра культуры Хабаровского края Александра Федосова:
На первый взгляд, какая-то логика в этом присутствует. Но давайте посмотрим хотя бы на функции и перечень оказываемых учреждениями услуг.
Теперь сравним эффективность работы, собственно из которой и должна, по идее, складываться логика объединения структур. У министерства культуры края 14 подведомственных учреждений. Согласно мониторингу целевых показателей эффективности их деятельности и рейтингу за 2018 год только у одного показатель не достиг 100%. Угадаете у какого? Правильно, у парка имени Н.Н. Муравьева-Амурского. Выводы делайте сами.
Еще один нюанс - финансовый. Сравним цифры. По информации источника, к 100% выделенных бюджетом средств зоосад приносит еще 57,6%, получая их от платных услуг и спонсорских взносов. За это же время парк Муравьева-Амурского прибавил к выделенным деньгам всего 11,6%. При этом бюджет парка больше.
Что в остатке?
Собственно, чего возмущаемся? Главное, чтобы учреждение, а в данном случае зоосад, не пострадало от такой "эффективной оптимизации". Штат сотрудников зоосада, состоящий в большинстве своем из высококвалифицированных ветеринаров и зоотехников, собираются "сложить" с коллективом парка, укомлектованного преимущественно дворниками, оставив некую среднеарифметическую численность.
Судьба квалифицированных сотрудников пока не ясна, и непонятно, в чьих руках решение о сокращении персонала. Да и в принципе размыта необходимость соединять именно эти учреждения.
Может, стоило присмотреться к объединению, к примеру, парка и музея имени Гродекова или парка и краевого цирка, на территории которого есть часть этого же самого парка?
Варвара Майская
- экспонирование и изучение диких животных в искусственных условиях;
- решение научно-просветительных, исследовательских и природоохранных задач.
Перечень услуг:
- содержание и экспонирование коллекции диких животных, представляющих научный интерес или необходимых для научно-просветительской работы;
- разведение животных редких и исчезающих видов с целью сохранения этих видов и их генофонда путем создания искусственных популяций и формирования условий для последующего восстановления природных популяций;
- проведение научно-просветительской и образовательной работы;
- организация и проведение праздников, тематических мероприятий, спектаклей, выставок, конкурсов, викторин, устных журналов и других форм мероприятий по природоохранным и эколого-просветительным направлениям;
- экскурсионное, лекционное и консультативное обслуживание посетителей учреждения;
- проведение выездных экскурсий с демонстрацией животных;
- проведение мастер-классов;
- показ экофильмов.
Перечень услуг:
- проведение культурно-досуговых мероприятий;
- экскурсионное обслуживание;
- создание новых экскурсионных маршрутов;
- создание и сохранение разнообразного видового состава растений;
- организация охраны, проведение работ по техническому содержанию и благоустройству территории.
По замечаниям министра культуры Хабаровского края, процесс оптимизации займет длительное время. Планируется, что заработает объединение не раньше сентября. И тут можно примерно прикинуть, что если сотрудникам зоосада в апреле вручат листки о сокращении, то в июне произойдет слияние структур. Этот период, как известно, самый прибыльный в учреждении. И именно в сентябре можно будет отчитаться хорошими показателями по прибыли "после слияния".
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