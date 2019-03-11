В Комсомольске-на-Амуре перекроют Комшоссе

11 марта с 8.00 до 17.00 24 мая будет прекращено движение автомобильного транспорта по Комсомольскому шоссе от пересечения с ул. Школьной до пересечения с пр. Победы, в связи с проведением работ по реконструкции Комшоссе.

Объезд будет осуществляться по пер. Дворцовый и ул. Ленинградской. Тяжеловесные и крупногабаритные транспортные средства объезд осуществляют по ул. Лазо.

В период проведения работ на Комшоссе, объезд закрытого участка движения автобусами маршрута № 32 осуществляется от остановочного пункта «пос. Парковый» по пр. Победы с объездом закрытого участка улицы по пер. Дворцовый до остановочного пункта «ул. Ленинградская».