Хабаровчане заплатили за костры на выходных

Минувшие выходные многие жители Хабаровского края отправились на загородный отдых в ближайшие лесные массивы, дачные участки. При этом о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима большинство забыло. Сотрудники Госпожнадзора МЧС России провели профилактические рейды. В этот раз прошли в районе сел Воронежское, Мичуринское, Ильинка и близлежащих дачных поселков.

«К сожалению, наши граждане забывают, что особый противопожарный режим налагает ограничение на посещение лесов, запрет на разведение костров, использование открытого огня, сжигание травы и т.д. Даже разведение мангалов в таких условиях под запретом, так как угли и искры могут разлететься или упасть вниз, и, попав на горючие материалы, привести к пожару. На дачах такой досуг тоже опасен. Причем многие дачники забывают, что даже в обычных условиях согласно законодательству использовать огонь можно только на удалении 50 метров от построек, что зачастую не соблюдается на приусадебных участках», - отметил начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Хабаровскому району Олег Горб.

На нарушителей требований пожарной безопасности составили административные протоколы, провели разъяснительные беседы. Всего за три выходных дня выявлено 27 нарушителей. Кроме того, в садовых некоммерческих товариществах сотрудники МЧС России обращали внимание владельцев дач на уборку территорий от сухой травы, мусора, деревянных конструкций. На особом контроле содержание минерализованных полос, разделяющих дачные общества и лесные массивы, или очистка от сухостоя и мусора примыкающих к ним территорий. Это тоже одна из обязанностей правообладателей.

По данным Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю, только за 8 марта в крае зафиксировано 44 термических аномалии в Хабаровском, Амурском, Бикинском и Вяземском районах и районе им. Лазо. Большинство из них - горение сухой травы. Следующие дни, благодаря погодным условиям и выпадению осадков, были менее «горячими». За минувшие сутки в крае зафиксировано 12 термоточек.

Напомним, на территории 8 муниципальных районов действует особый противопожарный режим (Амурского, Бикинского, Ванинского, Вяземского, Нанайского, Советско-Гаванского, Хабаровского муниципальных районов и района им. Лазо).

Нарушителей требований пожарной безопасности ждет административная мера ответственности. Согласно установленным нормам ст. 20.4 КоАП РФ на граждан налагается штраф от 2 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – от 6 до 15 тысяч рублей, на юридических лиц – от 150 до 200 тысяч рублей. Если на территории муниципального образования введён особый противопожарный режим, то сумма взимаемых штрафов увеличивается вдвое. Для граждан это уже будет от 2 до 4 тысяч рублей, должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, а юридических – от 200 до 400 тысяч рублей.