Малым хозяйствам Хабаровского края дадут гранты

Краевое министерство сельского хозяйства в этом году проведет несколько конкурсов, распределив около 164 млн рублей средств грантовой поддержки среди малых хозяйств. Так, в правительстве края завершается прием заявок от сельхозтоваропроизводителей, которые могут получить финансирование на создание молочных животноводческих ферм. На эти цели можно получить до 30 млн рублей. Соответствующие документы необходимо подать до 15 марта.

После этой даты начнется анализ бизнес проектов. Решение о финансировании будет принято после очного собеседования. Кроме того, отдельные конкурсы состоятся среди претендентов на создание семейных животноводческих ферм и начинающих фермеров. Сумма гранта для начинающих фермеров составит от 1,5 до 3 млн рублей.

- При распределении господдержки приоритет будем отдавать тем направлениям, которые прописаны в «дорожной карте» по развитию сельского хозяйства. Это молочное животноводство, растениеводство, овощеводство закрытого грунта. Все проекты, которые претендуют на господдержку, должны быть тщательно проработаны, - отмечает начальник отдела работ с малыми формами хозяйствования АПК Галина Подузова.

Она отметила, что в прошлом году гранты по конкурсу получили 20 крестьянско-фермерских хозяйств. Правительство края также профинансировало создание пяти животноводческих ферм, в том числе двух – молочного направления.

Напомним, гранты малые хозяйства края получают с 2012 года. За это время поддержку получили 174 КФХ, которым выплачено около 507 млн рублей, в том числе 259 из средств федерального бюджета. На эти средства построено и реконструировано 48 животноводческих помещений, 6 убойных пунктов,

около 20 теплиц, приобретено 257 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, 144,5 тонн элитных семян. Создано около 380 рабочих мест.