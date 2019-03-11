В Хабаровском крае горит Комсомольский НПЗ

Пожарные выехали на тушение возгорания на территории Комсомольского НПЗ. В 12.50 (хбр) 11.03.2019 г. в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение о тпроисшествии.

Незамедлительно на место выдвинулись спасатели. В настоящее время для ликвидации последствий происшествия привлечено около 50 человек и 14 единиц техники. Ведутся работы по ликвидации возгорания.

Информация о пострадавших не поступала.