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В Хабаровском крае горит Комсомольский НПЗ
Пожарные выехали на тушение возгорания на территории Комсомольского НПЗ. В 12.50 (хбр) 11.03.2019 г. в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение о тпроисшествии.
Незамедлительно на место выдвинулись спасатели. В настоящее время для ликвидации последствий происшествия привлечено около 50 человек и 14 единиц техники. Ведутся работы по ликвидации возгорания.
Информация о пострадавших не поступала.
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