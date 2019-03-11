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В Хабаровском крае проверят воду
В Хабаровском крае проходит инвентаризация объектов водоснабжения и оценка качества воды. Регион включился в работу по реализации федерального проекта «Чистая вода». По данным министерства ЖКХ края, в течение шести лет из федерального бюджета на эти цели предусмотрено около 2,1 млрд рублей.
Проект «Чистая вода» включает в себя строительство и реконструкцию очистных сооружений, а также инженерных сетей.
Инвентаризация проводится органами местного самоуправления, а исследования питьевой воды – Роспотребнадзором. В лабораториях «Центра гигиены и эпидемиологии» воду проверяют, в том числе на наличие железа, марганца и различных бактерий.
Федеральный проект «Чистая вода» на 2019-2024 годы является частью национального проекта «Экология». Его основная задача - повышение качества питьевой воды в централизованных системах водоснабжения.
По информации пресс-службы правительства региона, в этом году по проекту региону будет выделено 69,5 млн рублей, на 2020 год – 163 млн рублей, на 2021 год – 345 млн рублей. Всего на период с 2019 до 2024 годы для Хабаровского края предусмотрено около 2,1 млрд рублей.
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