В Хабаровском крае проверят воду

В Хабаровском крае проходит инвентаризация объектов водоснабжения и оценка качества воды. Регион включился в работу по реализации федерального проекта «Чистая вода». По данным министерства ЖКХ края, в течение шести лет из федерального бюджета на эти цели предусмотрено около 2,1 млрд рублей.

Проект «Чистая вода» включает в себя строительство и реконструкцию очистных сооружений, а также инженерных сетей.

- Сейчас одними из самых проблемных в крае по качественному водоснабжению являются такие населенные пункты как Бикин, Вяземский, Рощино Хабаровского района. По проекту «Чистая вода» в этом году предложены два объекта. Запланировано строительство станции обезжелезивания в селе Рощино и станции очистки питьевой воды в селе Аван Вяземского района. На 2020 год планируется реконструкция системы водоснабжения города Бикин. Но, чтобы точно понимать причины низкого качества воды - это вторичное загрязнение в сетях, устаревшая технология очистки или что-то еще – необходимы результаты исследований, - отметил заместитель министра – начальник управления инженерной коммунальной инфраструктуры и топливообеспечения министерства жилищно-коммунального хозяйства края Станислав Кондаков.

Инвентаризация проводится органами местного самоуправления, а исследования питьевой воды – Роспотребнадзором. В лабораториях «Центра гигиены и эпидемиологии» воду проверяют, в том числе на наличие железа, марганца и различных бактерий.

Федеральный проект «Чистая вода» на 2019-2024 годы является частью национального проекта «Экология». Его основная задача - повышение качества питьевой воды в централизованных системах водоснабжения.

По информации пресс-службы правительства региона, в этом году по проекту региону будет выделено 69,5 млн рублей, на 2020 год – 163 млн рублей, на 2021 год – 345 млн рублей. Всего на период с 2019 до 2024 годы для Хабаровского края предусмотрено около 2,1 млрд рублей.