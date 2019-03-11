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«Единая Россия» запустила сайт предварительного голосования
«Единая Россия» запустила обновленный сайт предварительного голосования (https://pg.er.ru) с функцией электронного голосования, которая появится в мае - перед Единым днем предварительного голосования. Нововведения направлены на то, чтобы сделать процедуру максимально открытой.
Также он отдельно отметил усовершенствование личного кабинета участников предварительного голосования.
По словам председателя регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования в Хабаровском крае Сергея Луговского, основная цель системы электронного ПГ – повышение прозрачности выборного процесса.
Технология подсчета голосов будет реализована на базе технологии блокчейн, которая исключает любую возможность модификации результатов голосования прямо в момент попадания электронного бюллетеня в хранилище и сделает процесс подсчета открытым к общественной проверке.
В ближайшее время партия планирует запустить мобильную версию электронного предварительного голосования. Напомним, что возможность проголосовать через интернет была создана в 2018 году при помощи сервиса «Электронное предварительное голосование». Тогда в электронном голосовании приняло участие более 217 000 человек.
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