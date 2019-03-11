«Единая Россия» запустила сайт предварительного голосования

«Единая Россия» запустила обновленный сайт предварительного голосования (https://pg.er.ru) с функцией электронного голосования, которая появится в мае - перед Единым днем предварительного голосования. Нововведения направлены на то, чтобы сделать процедуру максимально открытой.

«Мы обновили сайт предварительного голосования, внедрив в него функцию, которая дает возможность электронного голосования за кандидатов от Партии. И сегодня мы официально запускаем ресурс. Доступ к голосованию через интернет будет предоставляться гражданам, прошедшим авторизацию через портал «Госуслуг», а данные по прописке и значит привязке к участку будут получаться уже из их паспортных данных без возможности их скорректировать. Для людей такая платформа существенно упростит саму процедуру голосования», - подчеркнул руководитель IT-проектов Партии Вячеслав Сатеев.

Также он отдельно отметил усовершенствование личного кабинета участников предварительного голосования.

«Кандидаты смогут самостоятельно заполнять свои личные страницы на этом сайте: ставить новости, ролики, фото, распространять свои страницы – личный кабинет теперь интегрирован со всеми социальными сетями. Также мы сделали адаптивную версию сайта под мобильные телефоны», - добавил Сатеев.

По словам председателя регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования в Хабаровском крае Сергея Луговского, основная цель системы электронного ПГ – повышение прозрачности выборного процесса.

«Вся информация о ходе голосования, о нарушениях, о результатах волеизъявления будет оперативно собираться напрямую с участка или даже от самого избирателя. Это позволит нам обеспечить максимальную прозрачность всей процедуры», - подчеркнул Луговской.

Технология подсчета голосов будет реализована на базе технологии блокчейн, которая исключает любую возможность модификации результатов голосования прямо в момент попадания электронного бюллетеня в хранилище и сделает процесс подсчета открытым к общественной проверке.

В ближайшее время партия планирует запустить мобильную версию электронного предварительного голосования. Напомним, что возможность проголосовать через интернет была создана в 2018 году при помощи сервиса «Электронное предварительное голосование». Тогда в электронном голосовании приняло участие более 217 000 человек.