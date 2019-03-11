На Комсомольском нефтеперерабатывающем заводе потушили пожар

Пожар на вспомогательном оборудовании установки вторичных процессов на территории Комсомольского НПЗ полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Угроза другим производственным объектам, а также экологии отсутствует.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, на предприятии создана комиссия для выяснения причин произошедшего.

Напомним, что сегодня в 12.50 (хбр) в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Хабаровскому краю поступило сообщение о том, что на территории Комсомольского нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание.

Незамедлительно на место происшествия выдвинулись объектовые пожарные подразделения, а также для усиления группировки направлены пожарные расчеты Комсомольского пожарно-спасательного гарнизона, спасатели МЧС России.

Всего для ликвидации последствий происшествия привлечено около 80 человек и 16 единиц техники.







