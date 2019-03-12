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Непогода в Хабаровский край придет на три дня
Снег и усиление ветра до 20 м/с ожидаются сегодня на побережье Татарского пролива - в Ванинском и Советско-Гаванском районах. Также осадки пройдут в центральной части региона и в северных районах края. Снегопад ожидается в Нанайском, Комсомольском, районе имени Лазо и Полины Осипенко, а также Солнечном, Ульчском и Охотском районах. Непогода будет сохраняться трое суток.
В связи с прохождением циклона по территории края могут возникнуть ЧС на объектах транспорта, энергоснабжения и ЖКХ. Как сообщает пресс-служба правительства региона, при возникновении любых нештатных ситуаций необходимо немедленно сообщать по единому телефону вызова оперативных служб – «112».
Отметим, что сейчас на территории края действовал 1 природный пожар – в левобережной части Хабаровского района, у села Наумовка. Еще 11 термоточек зафиксированы в Бикинском, Амурском и Хабаровском районах. Принято решение о их локализации.
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