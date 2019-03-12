"Лидерами России" попробуют стать семь жителей Хабаровского края

С 13 по 17 марта в Сочи пройдет финал конкурса управленцев «Лидеры России». Хабаровский край представят семь человек. Всего за звание лучшего в интеллектуальном соревновании поборются 300 лучших руководителей со всей страны, которые смогли успешно преодолеть дистанционные и очные испытания.

Хабаровский край представит министр информационных технологий и связи региона Кирилл Берман, сотрудники кредитных организаций: ПАО АКБ «Авангард» - Денис Бузыкин, региональный филиал АО «Россельхозбанк» - Максим Задорожнюк, ПАО «Сбербанк» - Владимир Манухин. Также в числе финалистов - заместитель генерального директора КГАУ «Краевой молодежный центр социального воспитания и здоровья» Кирилл Клименко, представитель филиала ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» Иван Кремза и генеральный директор Alex Novak Consulting LLC Александр Новак. Все они решением включены без конкурса в краевой резерв управленческих кадров.

В первый день основной программы – Социальный – конкурсантам предстоит провести открытые уроки в школах Сочи, после чего их ждет коллективная социальная акция на свежем воздухе.

Второй день финала – 14 марта – станет Днем развития. Утром состоится официальная церемония открытия. В этот же день финалистов ждут мастер-классы наставников – успешных и эффективных руководителей из сферы государственного управления и частного бизнеса. Также пройдет панельная дискуссия с участием приглашенных губернаторов.

15 марта – День наставника. В этот день приглашенные наставники Конкурса будут принимать активное участие в оценочных мероприятиях финала. Они посмотрят, как финалисты коллективно решают управленческие кейсы, и смогут оценить их работу. В этот день запланирована панельная дискуссия с участием членов клуба лидеров «Эльбрус». 16 марта конкурсантов ждут оценочные мероприятия, это будет Управленческий день.

Заключительный день финала - 17 марта. Он начнется с выездного командного спортивного мероприятия - экстремального забега с препятствиями по пересеченной местности. После этого участники вернутся на площадку финала, где пройдет торжественная церемония объявления победителей и награждение.

Всероссийский конкурс управленцев «Лидеры России» проводится во второй раз по поручению Президента России Владимира Путина. Цель проекта – выявление и поддержка перспективных руководителей для формирования кадрового резерва страны. В 2018 году в число победителей со всей страны вошли трое представителей от Хабаровского края: Дмитрий Волков, на тот момент занимавший поста заместителя председателя правительства Хабаровского края по вопросам комплексного развития Комсомольска-на-Амуре, финансовый директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Рузанов, и сотрудник технологической службы ОАО «РЖД» Александр Симоненко.