Мэр Хабаровска избавится от непрофессиональных руководителей предприятий

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук на аппаратном совещании раскритиковал работу структурных подразделений городской администрации и руководителей муниципальных организаций за недостаточные меры по сокращению бюджетных расходов. Глава города дал поручение проверить эффективность государственных закупок, провести оптимизацию штатной численности мэрии и подведомственных предприятий – она должна совпадать с возложенными на них задачами и функциями.

В целом, подводя итоги социально-экономического развития за минувшие два месяца текущего года, градоначальник отметил, что в экономику города было направлено 7,4 миллиарда рублей инвестиций. Это на 3% больше, чем за тот же период 2018-го. При этом, оборот организаций составил 82,3 миллиарда рублей, что на 6% превышает аналогичный период. Сохраняется стабильная ситуация и на потребительском рынке. По итогам января-февраля 2019 года хабаровчане потратили 35,9 миллиарда рублей (на 2,9% больше аналогичного периода прошлого года). А в кафе, ресторанах и столовых горожане оставили 2,2 миллиарда рублей. При этом в городе наблюдается незначительный рост безработицы. На 1 марта он составил 0,32 %. В Центре занятости официально зарегистрированы 1106 человек, на них приходится 5517 вакансий.