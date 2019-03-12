Новости
Мэр Хабаровска избавится от непрофессиональных руководителей предприятий
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук на аппаратном совещании раскритиковал работу структурных подразделений городской администрации и руководителей муниципальных организаций за недостаточные меры по сокращению бюджетных расходов. Глава города дал поручение проверить эффективность государственных закупок, провести оптимизацию штатной численности мэрии и подведомственных предприятий – она должна совпадать с возложенными на них задачами и функциями.
В целом, подводя итоги социально-экономического развития за минувшие два месяца текущего года, градоначальник отметил, что в экономику города было направлено 7,4 миллиарда рублей инвестиций. Это на 3% больше, чем за тот же период 2018-го. При этом, оборот организаций составил 82,3 миллиарда рублей, что на 6% превышает аналогичный период. Сохраняется стабильная ситуация и на потребительском рынке. По итогам января-февраля 2019 года хабаровчане потратили 35,9 миллиарда рублей (на 2,9% больше аналогичного периода прошлого года). А в кафе, ресторанах и столовых горожане оставили 2,2 миллиарда рублей. При этом в городе наблюдается незначительный рост безработицы. На 1 марта он составил 0,32 %. В Центре занятости официально зарегистрированы 1106 человек, на них приходится 5517 вакансий.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 121
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 319
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 153
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 663
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136