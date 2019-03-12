За название для горнолыжной базы «Спартак» можно получить денежный приз

Народное голосование пройдет в четыре этапа. На первом, который продлится с 12 марта по 12 апреля, любой желающий на портале NASHA-GORA.COM может предложить три варианта названия нового горнолыжного комплекса. В рамках второго этапа, с 13 по 19 апреля, специально приглашённые эксперты отберут из поступивших предложений 10 наиболее достойных. Далее, с 20 апреля по 19 мая, любой желающий сможет из них выбрать особо понравившееся. А в период с 20 по 23 мая будет определен окончательный вариант. Автор названия горнолыжного комплекса, которое станет победителем народного голосования, откроет стройку будущего горнолыжного комплекса, заложив первый камень, и получит денежный приз в размере 150 000 рублей.

Напомним, 5 марта в ходе работы «круглого стола» по теме: «Привлечение внимания к проблеме отсутствия у жителей хабаровской агломерации условий для полноценных занятий горнолыжным спортом и сноубордом» участники единогласно поддержали мнение о необходимости выбора нового имени горнолыжному комплексу на Хехцире. Так же была подписана резолюция, согласно которой проект должен будет носить статус «народного» с максимальной открытостью. В настоящее время горнолыжный комплекс «Спартак» закрыт. По примерным оценкам, для того, чтобы на его месте создать новую спортивную базу, потребуется свыше миллиарда рублей.