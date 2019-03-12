В Хабаровске восстановят дороги

В этом году по национальному проекту в Хабаровске будет восстановлено около 45 километров дорог. Для бесперебойной подачи асфальтобетона МУПы заготавливают инертные материалы: песок, щебень, отсев. Ведется и ремонт заводов по изготовлению дорожной одежды. В прошлом году они трудись по удлиненному графику, в этом работы будет не меньше. Вереницы КАМАЗов из песчаного карьера, расположенного в селе Виноградовка, потянулись на склады предприятия «Дорожник». В прошлом году здесь выпущено рекордное количество асфальтобетонной смеси - 85 тысяч тонн.

«Мы провели аукционы на приобретение инертных материалов, в апреле приступим к ямочному ремонту с применением горячей асфальтобетонной смеси, но у нас небольшие запасы битума»,- рассказывает директор МУП «Дорожник» Павел Колтунов.

Цены на битум вот уже год будоражат дорожную отрасль. В прошлом году с 22 тысяч рублей за тонну они выросли почти на 10 тысяч рублей. В этом сезоне предприятия готовы покупать материал за 31 тысячу 700 рублей, однако поставщики пока не выходят на торговые площадки.

«Все ждут решения вопроса от Хабаровского нефтеперерабатывающего завода. Будет ли он выпускать битум? Если нет, то и цена на этот материал будет другой»,- добавляет Павел Колтунов.

«В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Хабаровске предстоит отремонтировать 44,7 километров городских трасс. Финансирование составит порядка 1,5 миллиардов рублей»,- рассказал заместитель начальника отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Панащатенко.

В этом году завершится реконструкция улиц Краснореченской, Выборгской, Запарина, также этой весной техника и строительные бригады зайдут на улицы Тихоокеанскую, Серышева и Амурский бульвар.