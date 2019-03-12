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В Хабаровске восстановят дороги
В этом году по национальному проекту в Хабаровске будет восстановлено около 45 километров дорог. Для бесперебойной подачи асфальтобетона МУПы заготавливают инертные материалы: песок, щебень, отсев. Ведется и ремонт заводов по изготовлению дорожной одежды. В прошлом году они трудись по удлиненному графику, в этом работы будет не меньше. Вереницы КАМАЗов из песчаного карьера, расположенного в селе Виноградовка, потянулись на склады предприятия «Дорожник». В прошлом году здесь выпущено рекордное количество асфальтобетонной смеси - 85 тысяч тонн.
Цены на битум вот уже год будоражат дорожную отрасль. В прошлом году с 22 тысяч рублей за тонну они выросли почти на 10 тысяч рублей. В этом сезоне предприятия готовы покупать материал за 31 тысячу 700 рублей, однако поставщики пока не выходят на торговые площадки.
В этом году завершится реконструкция улиц Краснореченской, Выборгской, Запарина, также этой весной техника и строительные бригады зайдут на улицы Тихоокеанскую, Серышева и Амурский бульвар.
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