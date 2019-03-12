Из-за вспышки ящура в Хабаровском крае возбудили уголовное дело

Краевой минсельхоз обратился в следственные органы, чтобы выявить причину вспышки очага ящура на свинокомплексе «Скифагро-ДВ» в Хабаровском районе. Запрос о проведении проверки направлен в СУ СК РФ по Хабаровскому краю, региональное УМВД и в управление федеральной службы безопасности по Хабаровскому краю. Как сообщил заместитель председателя правительства края - министр сельского хозяйства Александр Шкурин, уголовное дело было возбуждено по факту нарушений ветеринарных правил, а затем передано в отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СК.

Напомним, 28 января в Хабаровском районе на свинокомплексе «Скифагро-ДВ» специалисты ветеринарной службы зарегистрировали очаг заболеваемости ящуром. На предприятии содержалось 1700 голов свиней. Специалисты региональной ветслужбы заявили о нескольких вариантах занесения инфекции. Накануне полностью завершилась кампания по вакцинации скота в 4 районах края.

«Скифагро-ДВ» реализует крупный инвестиционный проект на площадке «Ракитное» ТОСЭР «Хабаровск». В режиме пилотного проекта сельхозпроизводитель заявил о желании возродить отрасль племенного животноводства и к ноябрю 2019 года получить первую партию свинины - около 200 тонн, которая должна была поступить в продажу в магазины, а также на переработку. К 2020 году планировалось нарастить выпуск до 6,5 тысяч тонн свинины в год.

Краевые власти, со своей стороны, заявили о готовности оказать дополнительную поддержку инвестору. Так, для обеспечения животных кормовой базой, предприятию были выделены земельные участки в Хабаровском, Вяземском и имени Лазо районах общей площадью более 8,5 тысяч гектаров.