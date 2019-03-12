Участники автопробега «Тотальное путешествие – 2019» прибыли в Хабаровск

Из Владивостока в города необъятной России отправились участники автопробега «Тотальное путешествие – 2019». Сегодня они сделали остановку в Хабаровске и взяли курс на Биробиджан. Далее – еще три десятка городов страны, вплоть до Питера. А завершится автопробег в эстонской столице - городе Таллин.

Преодолеть десять тысяч километров ради грамотности – такую задачу ставят перед собой путешественники. На отечественных «Газелях» от Тихого океана к Атлантическому едут филологи, писатели, блогеры – энтузиасты масштабного образовательного проекта «Тотальный диктант».

Цель автопробега – популяризация проекта, который с недавнего времени объединил любителей русской речи на всех шести континентах планеты, включая Антарктику, а также вышел за пределы планеты Земля.

- Вчера, 11 марта, в день старта нашего автопробега, исполнилось ровно 15 лет со дня проведения первого «Тотального диктанта», - рассказал Вячеслав Беляков, координатор проекта "Тотальный диктант" во Владивостоке . – Впервые он состоялся в стенах Новосибирского госуниверситета, а через несколько лет вышел за пределы Новосибирска. Сейчас проект объединяет участников из примерно тысячи городов и семидесяти стран по всему миру, «Тотальный диктант» пишут даже в Антарктиде - участники научных экспедиций, и на Международной космической станции. Впервые в этом году часть текста создана специально для американцев – жителей Северной и Южной Америки. Это сделано, чтобы они не списали у тех, кто прослушает диктант раньше, у жителей Восточного полушария.

Одна из особенностей «Тотального диктанта»: его участникам предлагается совершенно уникальный текст, созданный современными российскими писателями специально к мероприятию. Он будет поделен на четыре фрагмента: для дальневосточников, сибиряков, жителей европейской части континента и Западного полушария планеты. В этом году автор диктанта – Павел Босинский, автор одной из наиболее полных биографий Максима Горького и ряда других литературоведческих трудов. Содержание текста, который 13 апреля предстоит воспроизвести участникам «Тотального диктанта», организаторы держат в секрете. Известно только, что он посвящен классикам русской литературы.

В Хабаровске «тотальные путешественники» сделали остановку у парка «Динамо». Они предложили прохожим пройти экспресс-тесты на проверку грамотности и рассказали о некоторых особенностях говоров в разных частях страны. Например, жители Приморья обогатили лексикон хабаровчан словом «очкура», которое синонимично «чигирям». Забавное открытие, учитывая итог давнего спора двух дальневосточных столиц, какая из них ближе к первопрестольной.

Для горожан были также подготовлены лекции и мастер-классы. Они состоялись в стенах Тихоокеанского государственного университета. Помимо прочего, слушателей познакомили с некоторыми из городских легенд сибирских городов.

Напомним, «Тотальное путешествие - 2019» продолжится около месяца. Оно приурочено к проведению «Тотального диктанта», который в этом году состоится 13-го апреля.





Глеб Нестерев

Фото атора