Административно-культурный центр достроят в районе имени Лазо

В поселке Сита района им. Лазо в этом году планируют достроить административно-культурный центр. На эти цели из федеральной казны в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» выделено 14,3 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Также предусмотрены средства краевого и муниципальных бюджетов в сумме более 5 млн рублей.

Новый культурный центр площадью 450 кв.м возводят на месте прежнего деревянного 1929 года постройки. Строительство объекта началось в 2016 году. Уже готово здание и проведены коммуникации. Планируется, что кроме зрительного зала на 150 мест и помещений для занятий досуговой деятельностью, будут предусмотрены помещения под администрацию сельского поселения и полицейский пункт. Отдельное помещение отведут под сельскую библиотеку, которая сейчас расположена в ветхом здании.

Объект планируют построить до конца 2019 года.

В этом году также запланирована реконструкция культурно-досугового центра в селе Ильинка Хабаровского района. Местный дом культуры построен в 1971 году на 120 посадочных мест по типовому проекту кинотеатра. После строительных работ количество посадочных мест в зрительном зале увеличится до 200. Появятся дополнительные кабинеты, в которых расположится спортивный зал, хореографический, музыкальный и тренажёрный классы, художественная студия. А сельская библиотека разместится на втором этаже здания.

Как сообщпает пресс-служба правительства региона, реконструкция запасных выходов позволит демонтировать аварийную лестницу и реконструировать помещение кинобудки, что позволит использовать дополнительно 35 кв. м. для хранения костюмов, произвести монтаж балкона. Общая стоимость объекта составит 86,4 млн рублей. Из них федеральные средства - 65,3 млн рублей, в краевом бюджете предусмотрено 12,5 млн рублей и деньги муниципалитета – 8,6 млн рублей.



