В отдаленных селах Хабаровского края вместо цифрового подключат спутниковое ТВ

3 июня в Хабаровском крае отключится аналоговое телевидение, и регион перейдет на цифровое эфирное телевещание. Уже сегодня населению доступен просмотр 2-х мультиплексов, включающих 20 обязательных федеральных телеканалов в высоком качестве. Списки населенных пунктов края, в которых принимается цифровой сигнал и где он отсутствует, размещены здесь.

В отдаленных селах и поселках, где нет возможности установить цифровые передатчики, предусмотрено льготное подключение к спутниковому телевидению.

- Для жителей таких населенных пунктов операторы спутникового телевидения предоставляют комплекты приемного оборудования по сниженной цене. Просмотр 20-ти цифровых телеканалов для граждан будет бесплатным. Сейчас к операторам спутникового телевидения поступило свыше 1050 заявок от жителей, более 764 абонентов уже подключено, - сообщили в министерстве информационных технологий и связи края.

В министерстве также отметили, что по соглашению с операторами спутникового телевидения «НТВ-плюс» и «Орион-экспресс» помимо телеканалов 1-го и 2-го мультиплексов абоненты компаний смогут бесплатно смотреть краевой телеканал «Губерния».

Как сообщает пресс-служба правительства региона, некоторые жители края могут рассчитывать на денежную поддержку при приобретении как спутникового оборудования, так и цифровой приставки. Как пояснили в министерстве социальной защиты населения края, льготные категории граждан могут использовать такой механизм, как единовременная адресная помощь.

На ежегодную выплату в размере 5000 рублей могут рассчитывать малоимущие граждане: неработающие пожилые люди, неработающие инвалиды, одинокие беременные женщины (не менее 12 недель), сироты от 18 до 23 лет. Деньги не имеют целевого назначения, могут быть потрачены по усмотрению получателя и не требуют отчетности. Оформить заявление на получение средств можно через МФЦ, в центрах соцподдержки населения. Для этого необходимы справки, подтверждающие право на получение выплаты.