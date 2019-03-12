Правительство Хабаровского края предпочитает летать бизнес-классом

В памяти жителей региона еще свежи заявления Сергея Фургала о том, что он будет сокращать расходы на содержание чиновничьего аппарата. Свои намерения он повторил совсем недавно, запретив на одном из аппаратных совещаний большую часть командировок своих подчиненных.

Однако совсем недавно на сайте Госзакупок были обнародованы акты приема-передачи документов по безналичному расчету с краевым правительством. В качестве продавца значится АО Дальневосточное авиационное агентство “Спектр Авиа Сервис”, в качестве покупателя - правительство Хабаровского края. Товар - авиационные билеты по различным направлениям.

Наибольший интерес аудитории привлекли командировочные расходы заместителей председателя и министров регионального правительства.

К примеру, январская поездка первого зампреда Игоря Аверина на инвестиционный форум в Сочи бизнес-классом обошлась краевой казне почти в 237 тыс. рублей. Зампред - министр инвестиционного развития и предпринимательства Юрий Чайка обошелся чуть более “дешевым” вариантом полета в Сочи - около 180 тыс. рублей. В экономическом классе, которым пользуются большинство наших земляков, билеты на те же даты по маршруту Хабаровск - Москва - Сочи - Москва - Хабаровск стоили 51,5 тыс. рублей.

Командировки министров в Москву в январе - феврале нынешнего года обошлись региональному бюджету тоже в круглые суммы.

Главы минобрнауки Алла Кузнецова и минкульта Александр Федосов слетали в столицу и обратно за 175 тыс. рублей каждый, глава минспорта Семен Экшенгер - за 183 тыс. рублей. Самые скромные расходы - на командировку в федеральный центр министра промышленности и транспорта Хабаровского края Константина Пепеляева - 135 тыс. рублей.

Напомним, что эконом-класс по “плоскому” тарифу авиакомпании “Россия” позволяет обойтись суммой в 22 тыс. рублей (маршрут Хабаровск - Москва - Хабаровск), билеты на рейс Аэрофлота обойдутся в 25 тыс. рублей.

Стоит учитывать, что указанные сведения о расходах на передвижения чиновников взяты выборочно. Каждый желающий может самостоятельно проштудировать сайт государственных закупок и увидеть, что намерение Сергея Фургала сократить траты на административный аппарат оказались не более чем декларацией, не доведенной до практической реализации.

Между тем в соседней ЕАО, скажем, этот вопрос решили довольно легко.

- Когда я начинал работать в правительстве ЕАО в 2014 году, губернатор Александр Левинталь издал тогда распоряжение, предписывающее всем своим заместителям и членам правительства области пользоваться исключительно эконом-классом, - рассказал бывший руководитель аппарата губернатора ЕАО Владимир Приходько.