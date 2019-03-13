Новости
В Комсомольске-на-Амуре отремонтируют 21 улицу
Чуть больше месяца остаётся до начала масштабных работ по ремонту улиц Комсомольска-на-Амуре. Старт им будет дан в двадцатых числах апреля. За пять месяцев предстоит отремонтировать 21 улицу. Таких масштабов реконструкции дорог Комсомольск не знал с 80-ых годов. В последние 30 лет в городе, в основном, проводился только «ямочный» ремонт.
Преображения улиц промышленной и инженерной столицы Востока России станет возможным благодаря участию в федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». В ближайшие пять лет Комсомольск ежегодно будет получать по 500 млн рублей на приведение в нормативное состояние своих магистралей.
Первые 450 млн из федерального бюджета уже поступили в город. В ближайшее время поступят ещё 50 млн из краевой казны. Это целевые деньги, которые могут быть направлены только на ремонт дорог. Контроль над их использованием осуществит Контрольно-счётная палата Российской Федерации.
Поступление средств позволит уже вскоре начать проведение на электронных площадках аукционов, на которых будут определены подрядные организации, которые займутся ремонтными работами.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 125
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 319
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 159
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 667
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136