В Комсомольске-на-Амуре отремонтируют 21 улицу

Чуть больше месяца остаётся до начала масштабных работ по ремонту улиц Комсомольска-на-Амуре. Старт им будет дан в двадцатых числах апреля. За пять месяцев предстоит отремонтировать 21 улицу. Таких масштабов реконструкции дорог Комсомольск не знал с 80-ых годов. В последние 30 лет в городе, в основном, проводился только «ямочный» ремонт.

Преображения улиц промышленной и инженерной столицы Востока России станет возможным благодаря участию в федеральной программе «Безопасные и качественные дороги». В ближайшие пять лет Комсомольск ежегодно будет получать по 500 млн рублей на приведение в нормативное состояние своих магистралей.

Первые 450 млн из федерального бюджета уже поступили в город. В ближайшее время поступят ещё 50 млн из краевой казны. Это целевые деньги, которые могут быть направлены только на ремонт дорог. Контроль над их использованием осуществит Контрольно-счётная палата Российской Федерации.

Поступление средств позволит уже вскоре начать проведение на электронных площадках аукционов, на которых будут определены подрядные организации, которые займутся ремонтными работами.



