150 торговых киосков Хабаровска попали в «черный список»

Некоторые из них подпольно торгуют алкоголем. Формировать такой реестр помогают хабаровчане. Жители краевого центра, которые стали свидетелями незаконной реализации алкоголя, присылают электронные и письменные обращения в адрес городского управления торговли.

«По всем обращениям мы проводим рейды с полицейскими, которые составляют протоколы об административных правонарушениях и изымают спиртосодержащую продукцию. Но пока есть спрос, значит, будут и рынки сбыта. По закону мы можем только понудить собственника такого киоска произвести демонтаж и убрать объект с улицы, да и то при условии, что торговый объект самовольно установлен. За три года работы демонтировано 129 нелегальных киосков», - рассказала и.о. начальника отдела городского управления торговли, питания и бытового обслуживания Марина Перова.

В мэрии Хабаровска разрабатывается нормативная база, которая позволит быстрее производить работы по демонтажу незаконно размещенных или самовольно установленных нестационарных объектов.