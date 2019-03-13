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150 торговых киосков Хабаровска попали в «черный список»
Некоторые из них подпольно торгуют алкоголем. Формировать такой реестр помогают хабаровчане. Жители краевого центра, которые стали свидетелями незаконной реализации алкоголя, присылают электронные и письменные обращения в адрес городского управления торговли.
В мэрии Хабаровска разрабатывается нормативная база, которая позволит быстрее производить работы по демонтажу незаконно размещенных или самовольно установленных нестационарных объектов.
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