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Трещины на дорогах Хабаровска начали заливать вручную
В краевом центре муниципальные предприятия приступили к ремонту дорог. Бригады начали герметизировать трещины на проезжей части, образовавшиеся за зиму. В бочках объемом в тонну при температуре +100°C кипит битум, а уже залитые им участки дорожники посыпают сверху песком – чтобы проезжающие автомобили не наматывали свежую смолу на колеса.
Вести вручную «прицельный огонь» по трещинам им предстоит до конца апреля – а там уже на хабаровские дороги выйдет тяжелая техника.
Фронт работ, по его словам, предстоит довольно большой: в рабочем графике по заливке трещин только у «Доррместроя» 18 улиц. Также дорожники «латают» выбоины и ямы холодным асфальтом.
Как сообщили в городском управлении дорог и внешнего благоустройства, ямочным ремонтом в текущем году запланировано пройти 100 тысяч квадратных метров дорожного полотна.
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