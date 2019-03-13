Трещины на дорогах Хабаровска начали заливать вручную

В краевом центре муниципальные предприятия приступили к ремонту дорог. Бригады начали герметизировать трещины на проезжей части, образовавшиеся за зиму. В бочках объемом в тонну при температуре +100°C кипит битум, а уже залитые им участки дорожники посыпают сверху песком – чтобы проезжающие автомобили не наматывали свежую смолу на колеса.

«Лить из чайников очень удобно: они не тяжелые, в отличие от наших обычных леек, и, благодаря их узким носикам, можно точно попадать в самые тонкие трещины», - делятся лайфхаком рабочие.

Вести вручную «прицельный огонь» по трещинам им предстоит до конца апреля – а там уже на хабаровские дороги выйдет тяжелая техника.

«Погода благоприятствует ведению таких работ: уже достаточно тепло, осадков нет, поэтому мы и выдвинулись на городские трассы. Своевременная заливка трещин препятствует дальнейшему разрушению дорожного покрытия и помогает ему служить дольше. Основная причина растрескивания асфальта – перепады дневных и ночным температур. Часто дорожная одежда рвется в местах просадки из-за пролегающих под ней коммуникаций. Чтобы предотвратить проникновение влаги и не дать трещинам расползаться, мы их герметизируем битумом», - пояснил директор МУП «Дорремстрой» Константин Андриенко.

Фронт работ, по его словам, предстоит довольно большой: в рабочем графике по заливке трещин только у «Доррместроя» 18 улиц. Также дорожники «латают» выбоины и ямы холодным асфальтом.

«Когда в Хабаровске установится стабильная атмосферная температура, превышающая +5°C, начнем ямочный и капитальный ремонт дорог горячим асфальтобетоном», - сказал Андриенко.

Как сообщили в городском управлении дорог и внешнего благоустройства, ямочным ремонтом в текущем году запланировано пройти 100 тысяч квадратных метров дорожного полотна.