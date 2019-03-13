В Хабаровске построят второй гипермаркет «Леруа Мерлен»

Администрация Хабаровска приглашает застройщиков принять участие в амбициозном проекте. В северной части города выделены участки под строительство крупных торговых центров.

«Мы сейчас проводим аукцион на право аренды земельных участков. Один расположен на улице Воронежской, второй – в районе улицы Трехгорной. Каждый надел площадью более 20 тысяч квадратных метров», - рассказал начальник отдела департамента архитектуры и строительства городской администрации Иван Стицкий.

В перспективе в этом районе планируется вести жилищную застройку. В ближайшее время начнется возведение второго гипермаркета строительных материалов и товаров для дома «Леруа Мерлен». Аукцион на право аренды земельных участков под торговые центры пройдет в апреле. Документы для участия в нем инвесторы могут подать до конца марта.

По всем интересующим вопросам, а также для ознакомления с дополнительной информацией, можно обращаться по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 103, тел: 41-99-21, 41-98-54.