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В Хабаровске построят второй гипермаркет «Леруа Мерлен»
Администрация Хабаровска приглашает застройщиков принять участие в амбициозном проекте. В северной части города выделены участки под строительство крупных торговых центров.
В перспективе в этом районе планируется вести жилищную застройку. В ближайшее время начнется возведение второго гипермаркета строительных материалов и товаров для дома «Леруа Мерлен». Аукцион на право аренды земельных участков под торговые центры пройдет в апреле. Документы для участия в нем инвесторы могут подать до конца марта.
По всем интересующим вопросам, а также для ознакомления с дополнительной информацией, можно обращаться по адресу: г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, каб. 103, тел: 41-99-21, 41-98-54.
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