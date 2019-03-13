Хабаровский край может остаться без губернатора?

Регион взбудоражили слухи о возможной ротации кадров в верхушке ЛДПР. Идея замены Владимира Жириновского Сергеем Фургалом обсуждается не только в соцсетях и мессенджерах, но и в федеральных СМИ. В частности, агентство Ура.ру пишет, что Владимир Жириновский может в ближайшее время покинуть пост руководителя либерально-демократической партии, и сейчас ведется обсуждение кандидатов, способных его заменить.

Тандем потенциальных преемников - сын лидера ЛДПР Игорь Лебедев и победитель прошлогодних губернаторских выборов в Хабаровском крае Сергей Фургал. В пользу последнего говорит его нынешний высокий рейтинг, поднявший авторитет партии, которую он представляет, на новую высоту.

- Такая тема прорабатывается уже не первый день. В стране однозначно идет тенденция перехода на двухпартийную систему. ЛДПР может стать такой второй партией. Но Владимир Жириновский сейчас в таком состоянии, которое можно назвать пограничным, поэтому идут разговоры о его замене, - делится своим мнением эксперт в сфере политических партий и политических объединений Анатолий Алексеев.

Доктор политических наук, профессор Илдус Ярулин назвал переход Сергея Фургала в высшее руководство ЛДПР потенциально возможным, с учетом происходящего на российском политическом олимпе.

- Эти разговоры вызваны тем, что сейчас и Администрация Президента, и сами парламентские партии готовятся к этому (транзиту внутрипартийной власти - Прим. ред.). В трех партиях т. наз . “системной оппозиции” начинают задумываться, что их руководители - очень возрастные. И один из вариантов последующего развития событий заключается в том, что и Жириновский, и Зюганов, и Миронов могут просто отойти от дел. Соответственно рассматривается несколько вариантов. Это и создание новых партий, особенно с учетом того, что ЛДПР и КПРФ - партии вождистского типа, держатся на фигурах вождей, а эти люди - возрастные, и им в любом случае придется уходить, хотят они того или нет, природа такая. И здесь возможны разные варианты.

Ярулин считает, что сейчас у губернатора Хабаровского края резко повысились шансы на вхождение в руководство ЛДПР. И, по мнению известного политолога, у определенных лиц в АП наверняка возникает мысль о том, что Фургал мог бы заменить Жириновского.

- Другой вопрос, захочет ли он этого, и пустят ли его. Потому что он здесь, в Хабаровске, а основные “разборки” идут в Москве, - добавляет Илдус Ярулин.

Надо сказать, что не все представители экспертного сообщества с готовностью откликаются на просьбу прокомментировать вероятность замены игроков на федеральном либерально-демократическом поле. Соответственно, не берутся они предсказывать, чем будет компенсировано региону упущенное время, которое его глава, не успев толком раскачать маховик преобразований, может “пустить по ветру” в случае смены своего нынешнего статуса на более значимый.





Евгений Мезенцев