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Хабаровский край может остаться без губернатора?
Регион взбудоражили слухи о возможной ротации кадров в верхушке ЛДПР. Идея замены Владимира Жириновского Сергеем Фургалом обсуждается не только в соцсетях и мессенджерах, но и в федеральных СМИ. В частности, агентство Ура.ру пишет, что Владимир Жириновский может в ближайшее время покинуть пост руководителя либерально-демократической партии, и сейчас ведется обсуждение кандидатов, способных его заменить.
Тандем потенциальных преемников - сын лидера ЛДПР Игорь Лебедев и победитель прошлогодних губернаторских выборов в Хабаровском крае Сергей Фургал. В пользу последнего говорит его нынешний высокий рейтинг, поднявший авторитет партии, которую он представляет, на новую высоту.
Доктор политических наук, профессор Илдус Ярулин назвал переход Сергея Фургала в высшее руководство ЛДПР потенциально возможным, с учетом происходящего на российском политическом олимпе.
Ярулин считает, что сейчас у губернатора Хабаровского края резко повысились шансы на вхождение в руководство ЛДПР. И, по мнению известного политолога, у определенных лиц в АП наверняка возникает мысль о том, что Фургал мог бы заменить Жириновского.
Надо сказать, что не все представители экспертного сообщества с готовностью откликаются на просьбу прокомментировать вероятность замены игроков на федеральном либерально-демократическом поле. Соответственно, не берутся они предсказывать, чем будет компенсировано региону упущенное время, которое его глава, не успев толком раскачать маховик преобразований, может “пустить по ветру” в случае смены своего нынешнего статуса на более значимый.
Евгений Мезенцев
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