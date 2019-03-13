В Хабаровском крае восстановят лес

В Хабаровском крае началась реализация программы "Сохранение лесов". Основная задача - восстановить лес там, где произошла вырубка и гибель насаждений. К 2024 году должны восстановить 100% таких площадей. Для этого специалистам лесного хозяйства нужно проводить лесовосстановительные мероприятия, обеспечивать обследование лесных земель, не покрытых лесной растительностью, пригодных для лесовосстановления, вносить уточненные данные в государственный лесной реестр и техническую документацию. Ряд задач стоит и перед автономными учреждениями – необходимо в короткие сроки увеличить производство посадочного материала и заготовку лесных семян.

Специалисты лесных хозяйств и арендаторы лесных участков заготовили более 14 тонн семян лесных растений, которые пополнили созданный ранее краевой запас семян. Сейчас он составляет 48 тонн.

По информации управления лесами правительства региона, на территории края было выращено более 14 миллионов стандартных сеянцев. В 2019 году запланировано увеличить объемы производства посадочного материала и площади посадок, что позволит обеспечить воспроизводство лесов в регионе.

Отметим, что уже в 2018 году на территории края проведено лесовосстановление на площади более 65 тыс. га, в том числе создано лесных культур на площади 5,4 тыс. га.



