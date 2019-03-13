Новости
«Открытая реанимация» работает в Хабаровском крае
В Хабаровском крае продолжается реализация социального проекта «Открытая реанимация». Регион подключился к нему одним из первых в стране. Главная цель инициативы - формирование семейно-ориентированной среды в российских учреждениях здравоохранения, в частности – реализация права совместного пребывания родственников пациента в отделениях реанимации и интенсивной терапии.
В прошлом году министерство здравоохранения края заключило соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Открытая реанимация» с Агентством стратегических инициатив (АСИ), Благотворительным фондом помощи хосписам «Вера», Благотворительным фондом развития паллиативной помощи «Детский паллиатив» и Благотворительным фондом Константина Хабенского.
Напомним, в крае работают 5 отделений детской реанимации и интенсивной терапии в 4 учреждениях здравоохранения Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Каждое обращение родственников ребенка о посещении рассматривается индивидуально.
Как сообщает пресс-служба краевого правительства, еще одна задача проекта - информирование населения о возможности посещения детей в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Об этом родственникам сообщает непосредственно лечащий врач, также данные размещается на сайтах медицинских учреждений и на информационных стендах.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема9 125
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы7 319
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина5 159
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 667
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136