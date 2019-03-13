«Открытая реанимация» работает в Хабаровском крае

В Хабаровском крае продолжается реализация социального проекта «Открытая реанимация». Регион подключился к нему одним из первых в стране. Главная цель инициативы - формирование семейно-ориентированной среды в российских учреждениях здравоохранения, в частности – реализация права совместного пребывания родственников пациента в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

В прошлом году министерство здравоохранения края заключило соглашение о сотрудничестве в рамках проекта «Открытая реанимация» с Агентством стратегических инициатив (АСИ), Благотворительным фондом помощи хосписам «Вера», Благотворительным фондом развития паллиативной помощи «Детский паллиатив» и Благотворительным фондом Константина Хабенского.

- Уже доказан терапевтический эффект от совместного пребывания пациента, особенно ребенка, с родными. С пециалистами отмечается снижение длительности лечения, повышение уровня выживаемости, повышение качества жизни и качества услуг. Внимание и забота близких людей в такой ситуации помогают укрепить моральное состояние больного, придать сил в борьбе за жизнь, активировать внутренние резервы организма, - отметили в министерстве здравоохранения края.

Напомним, в крае работают 5 отделений детской реанимации и интенсивной терапии в 4 учреждениях здравоохранения Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Каждое обращение родственников ребенка о посещении рассматривается индивидуально.

- Родители не просто посещают детей, но и участвуют в уходе за ними: проводят гигиенические процедуры, кормят, находятся рядом с детьми столько времени, сколько считают необходимым. Естественно перед посещением медицинские работники исключают наличие у посетителей признаков инфекционных заболеваний. Но самое важное - психологически подготовить родственников к тому, что они увидят в отделении. Я считаю, что семейно-ориентированный подход благоприятно сказывается не только на состоянии ребенка, но и прогрессе нашей службы, улучшении качества работы, повышению уважения и доверия к системе здравоохранения, - отметил главный врач детской краевой клинической больницы им. Пиотровича Иван Гончаров.

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, еще одна задача проекта - информирование населения о возможности посещения детей в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Об этом родственникам сообщает непосредственно лечащий врач, также данные размещается на сайтах медицинских учреждений и на информационных стендах.