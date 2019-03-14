Учителя со всех районов Хабаровского края сразятся за звание лучшего

В Хабаровском крае стартует ежегодный конкурс «Учитель года». В этом году соревнованию среди педагогов исполняется 25 лет и впервые в нем примут участие учителя со всех 19 муниципальных территорий региона. Конкурс пройдет с 15 по 22 марта среди педагогов общего и дошкольного образования по шести номинациям: «Учитель года», «Воспитатель», «Учитель родного языка», «Учитель ОБЖ», «Учитель-дефектолог» и «Педагог-психолог». В этом году в состязании принимает рекордное число участников - 101 педагог.

Конкурсантов ждут испытания в виде написания эссе, проведения коррекционных занятий с детьми, методических семинаров, классных часов и защиты образовательных проектов. В финал выйдут всего шесть участников от каждой номинации, которых ждет последний этап соревнований - «Круглый стол образовательных политиков» с участием министра образования и науки края Аллы Кузнецовой.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, по итогам испытаний будет выбран абсолютный победитель краевого этапа «Учитель года», которому вручат почетную статуэтку «Хрустальный пеликан» и денежную премию в размере 100 тыс. рублей. Кроме того, победитель представит Хабаровский край на всероссийском этапе конкурса «Учитель года». Остальные победители в номинациях получат статуэтки «Хрустальный пеликан» и денежную премию - 50 тыс. рублей, лауреаты конкурса – 25 тыс. рублей.

Подробная информация о проведении конкурса размещена на сайте Хабаровского краевого института развития образования.

Конкурс проводится раз в два года. В 2017 году лучшим стал преподаватель истории и обществознания школы № 16 п. Заветы Ильича Советско-Гаванского района Сергей Ляшко.