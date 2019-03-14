В Вяземской ЦРБ санитаров перевели в технический персонал

Центральная районная больница в городе Вяземский обслуживает более 20 тысяч человек. В настоящее время там работают 50 врачей и 147 работников среднего звена. На нехватку терапевтов жалуются и сами врачи, и пациенты. Сотрудники ЦРБ также рассказали о том, что некоторых из них перевели в категорию технического персонала, при том, что они и по образованию, и по профессии – санитары.

- К сожалению, такая проблема сегодня характерна для многих медицинских учреждений. Таким образом, руководство экономит на своих сотрудниках. Но это противоречит всем нормам и в принципе недопустимо. Краевому минздраву необходимо весь младший медицинский персонал районной больницы, который занимает технические вакансии, перевести в соответствующие должности, - дал поручение глава региона во время визита в ЦРБ.

Как и для многих удаленных от центра медучреждений, в Вяземском районе остро стоит кадровый вопрос - не хватает терапевтов. В целом же районная больница укомплектована врачами на 60%, средним медперсоналом на 70%. По мнению губернатора, нужно срочно решать вопрос со служебным жильем. Сейчас власти района предлагают в основном однокомнатные квартиры, при том, что к переезду в село чаще всего готовы семейные пары.

- Так мы проблему кадров в отдаленных территориях никогда не решим. Как семье с детьми переезжать на постоянное место жительства в район, если мы их полноценно не можем обеспечить жильем. Нужно начать решать этот вопрос и в Вяземском районе. Сначала проведем перепланировку квартир. Потом подумаем, как организовать строительство служебного жилья, - сказал Сергей Фургал.

Сейчас в больнице работают дневной и круглосуточный стационары. Пациентам оказывают амбулаторную, паллиативную и скорую медицинскую помощь. В прошлом году здесь открылся детский стоматологический кабинет. Сейчас медицинское учреждение нуждается в компьютерном томографе. Из-за его отсутствия для получения более точной диагностики пациентов отправляют в Хабаровск. По оценке краевого минздрава, на закупку томографа потребуется около 30 млн рублей. Губернатор поручил не медлить и найти средства на приобретение оборудования.

- Этот аппарат крайне необходим, в том числе для сердечно-сосудистых заболеваний, диагностики острых случаев. Организовать сосудистый центр здесь слишком затратно, но повысить качество диагностики мы можем. Также необходимо быстрее доставлять экстренных пациентов в Хабаровск. Для этих целей мы приобретем для вас современный реанимобиль, - отметил Сергей Фургал.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, губернатор поручил провести ремонт крыши в здании больницы, чтобы во время дождей верхние этажи не заливало. Бюджет больницы сегодня не позволяет провести ремонт. Эти расходы на себя возьмет краевой бюджет.