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В Вяземской ЦРБ санитаров перевели в технический персонал
Центральная районная больница в городе Вяземский обслуживает более 20 тысяч человек. В настоящее время там работают 50 врачей и 147 работников среднего звена. На нехватку терапевтов жалуются и сами врачи, и пациенты. Сотрудники ЦРБ также рассказали о том, что некоторых из них перевели в категорию технического персонала, при том, что они и по образованию, и по профессии – санитары.
Как и для многих удаленных от центра медучреждений, в Вяземском районе остро стоит кадровый вопрос - не хватает терапевтов. В целом же районная больница укомплектована врачами на 60%, средним медперсоналом на 70%. По мнению губернатора, нужно срочно решать вопрос со служебным жильем. Сейчас власти района предлагают в основном однокомнатные квартиры, при том, что к переезду в село чаще всего готовы семейные пары.
Сейчас в больнице работают дневной и круглосуточный стационары. Пациентам оказывают амбулаторную, паллиативную и скорую медицинскую помощь. В прошлом году здесь открылся детский стоматологический кабинет. Сейчас медицинское учреждение нуждается в компьютерном томографе. Из-за его отсутствия для получения более точной диагностики пациентов отправляют в Хабаровск. По оценке краевого минздрава, на закупку томографа потребуется около 30 млн рублей. Губернатор поручил не медлить и найти средства на приобретение оборудования.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, губернатор поручил провести ремонт крыши в здании больницы, чтобы во время дождей верхние этажи не заливало. Бюджет больницы сегодня не позволяет провести ремонт. Эти расходы на себя возьмет краевой бюджет.
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