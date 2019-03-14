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Спортсмены Хабаровского края завоевали медали Всемирной Зимней Универсиады
Сборная России заняла первое место в медальном зачете Всемирной зимней Универсиады в Красноярске. В копилке россиян 112 медалей - 41 золотая, 39 серебряных, 32 бронзовых. Свой вклад в победу внесли и спортсмены из Хабаровского края, завоевавшие медали в четырех видах спорта. В числе призеров Сергей Горланов - лидер национальной сборной по спортивному ориентированию. Спортсмен занял первое место в спринтерской смешанной эстафете и в гонке преследования, второе место на средней дистанции в спортивном ориентировании и третье в спринте.
Голкипер Евгений Киселёв, защитник Никита Камалов и нападающий Игорь Руденков из системы подготовки ХК «Амур» в составе национальной команды получили золотые медали Универсиады по хоккею.
Хабаровчанка Анна Антонова вошла в состав национальной сборной по фристайлу и завоевала серебро в дисциплине ски-кросс.
Женская студенческая хоккейная команда России, в состав которой вошла хабаровчанка Екатерина Добродеева, завоевала золотые медали Универсиады.
Как сообщает пресс-служба краевого правительства, золотыми медалями зимних студенческих игр награждены защитник команды «СКА-Нефтяник» Юрий Бондаренко и воспитанник хабаровского хоккея с мячом Виталий Усов, вошедшие в состав национальной сборной по хоккею с мячом.
В следующий раз универсиада пройдет в Швейцарии в 2021 году.
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