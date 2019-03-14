Система школьного питания изменится в Хабаровском крае

В правительстве Хабаровского края продолжается работа над совершенствованием законодательства по организации питания в школах. Уже проработан механизм обеспечения равных условий школьного питания детей из малоимущих и многодетных семей. Предполагается, что компенсация родительской платы за школьное питание таких детей будет осуществляться на условиях софинансирования из краевого и муниципальных бюджетов в соотношении 73 процента и 27 соответственно. Уровень компенсации будет определяться муниципалитетами с учётом территориальных и иных особенностей. Сегодня в шести районах родители доплачивают за питание, потому что действующим законодательством предусмотрена обязанность муниципальных властей обеспечить бесплатным двухразовым питанием только детей с ограниченными возможностями здоровья.

Для детей из малообеспеченных и многодетных семей такого обязательства не предусмотрено, однако соответствующая статья расходов ежегодно предусматривается в краевом бюджете и в расходах большинства муниципальных районов – как дополнительная компенсация части родительской платы. Но этого стало не достаточно, так как последние четыре года эти расходы не индексировались. Чтобы обеспечить равноценность завтраков (по сравнению с завтраками детей, питающихся полностью за счёт родителей) для детей из малообеспеченных и многодетных семей, необходимы дополнительные бюджетные средства.

По поручению губернатора края создана рабочая группа, которая провела оценку краевого законодательства. Одновременно был произведен расчет необходимых сумм для запуска новой системы школьного питания с 1 сентября. Результатом этой работы станет внесение изменений не только в краевой бюджет, но и муниципальные бюджеты.

- Наша основная цель - единое меню для всех школьников. На сегодняшний день в краевом бюджете на одного ребенка в учебный год заложена сумма из расчёта 3100 рублей в южных районах края. После внесения изменений эта сумма увеличится до 8100 рублей в год, а в районах, приравненных к северу - 10 тыс. рублей и в северных – 12 тыс. рублей. Всего на эти цели дополнительно в 2019 году потребуется 85 млн рублей, - сообщила заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Наталия Пудовкина.

Она также подчеркнула, что речь идет о сумме на четыре месяца нового учебного года 2019-2020 года. В 2020 году при принятии краевого бюджета потребность в финансировании школьного питания будет учтена в полном объёме.

- Школьное питание - важный фактор развития здоровых детей, поэтому мы подошли к этому вопросу комплексно, рассмотрев вопрос не только в части финансового обеспечения, но и сбалансированности рациона, а также безопасности питания. И с 1 сентября во всех школах заработает равное меню для всех детей, - заключила Наталия Пудовкина.