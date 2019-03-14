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Система школьного питания изменится в Хабаровском крае
В правительстве Хабаровского края продолжается работа над совершенствованием законодательства по организации питания в школах. Уже проработан механизм обеспечения равных условий школьного питания детей из малоимущих и многодетных семей. Предполагается, что компенсация родительской платы за школьное питание таких детей будет осуществляться на условиях софинансирования из краевого и муниципальных бюджетов в соотношении 73 процента и 27 соответственно. Уровень компенсации будет определяться муниципалитетами с учётом территориальных и иных особенностей. Сегодня в шести районах родители доплачивают за питание, потому что действующим законодательством предусмотрена обязанность муниципальных властей обеспечить бесплатным двухразовым питанием только детей с ограниченными возможностями здоровья.
Для детей из малообеспеченных и многодетных семей такого обязательства не предусмотрено, однако соответствующая статья расходов ежегодно предусматривается в краевом бюджете и в расходах большинства муниципальных районов – как дополнительная компенсация части родительской платы. Но этого стало не достаточно, так как последние четыре года эти расходы не индексировались. Чтобы обеспечить равноценность завтраков (по сравнению с завтраками детей, питающихся полностью за счёт родителей) для детей из малообеспеченных и многодетных семей, необходимы дополнительные бюджетные средства.
По поручению губернатора края создана рабочая группа, которая провела оценку краевого законодательства. Одновременно был произведен расчет необходимых сумм для запуска новой системы школьного питания с 1 сентября. Результатом этой работы станет внесение изменений не только в краевой бюджет, но и муниципальные бюджеты.
Она также подчеркнула, что речь идет о сумме на четыре месяца нового учебного года 2019-2020 года. В 2020 году при принятии краевого бюджета потребность в финансировании школьного питания будет учтена в полном объёме.
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