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Хабаровск избавят от старых тополей
«На пенсию» уходят зеленые великаны, прожившие более 50 лет. Им на смену готова прийти молодая поросль: дня своего переезда на хабаровские улицы на делянах питомника МБУ «Горзеленстрой» уже ждут саженцы липы, ясеня, клена, рябины, ореха, дуба, и хвойных пород.
Уже не первый день тишину хабаровских утр нарушает рычание бензопил на улице Карла Маркса и Уссурийском бульваре: озеленители спиливают отслужившее свое тополя, омолаживают те, которые еще во цвете лет, ведут вырезку сухих сучьев и ветвей, придавая зеленому убранству краевого центра ухоженный и эстетичный вид. Как отметила начальник городского управления по охране окружающей среды и природных ресурсов Ирина Дубянская, тополь попал «в немилость» не случайно и расставание с большим количеством деревьев этого вида – не каприз, а настоящая необходимость.
Между тем, масштабные рубки очень волнуют горожан: не доведет ли такое вмешательство в зеленую «прическу» города до «облысения»? Экологи и ландшафтные дизайнеры спешат развеять эти страхи: все срубленное будет восполнено сторицей. Так, на улице Карла Маркса замене подвергнутся 676 тополей. Все они – одного периода посадки: 60-х годов прошлого века. Пни будут выкорчеваны, а в хорошо удобренные посадочные ямы в ходе весенних и осенних посадок из питомника «переедут» 950 молодых сосен, ясеней, кленов, рябин, орехов, лиственниц и елей. На Уссурийском бульваре, где работы по замене старовозрастных деревьев стартовали еще прошлой осенью, в общей сложности под «зачистку» пойдет 558 стволов. Взамен запланирована посадка 678 новых деревьев (245 из них уже были высажены в минувшем году). Однако, в эти планы сегодня вмешался мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Он дал указание «Горзеленстрою» увеличить посадки вдвое.
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