Хабаровск избавят от старых тополей

«На пенсию» уходят зеленые великаны, прожившие более 50 лет. Им на смену готова прийти молодая поросль: дня своего переезда на хабаровские улицы на делянах питомника МБУ «Горзеленстрой» уже ждут саженцы липы, ясеня, клена, рябины, ореха, дуба, и хвойных пород.

«Посадочный материал заготовлен с осени и прикопан – чтобы сейчас, во время весенних посадок, нам не нужно было извлекать деревца из мерзлого грунта, а просто брать и высаживать. Все саженцы – сильные и крепкие, в возрасте 7-8 лет. Они обязательно приживутся», - сообщила начальник участка зеленого строительства предприятия Екатерина Бакулева.

Уже не первый день тишину хабаровских утр нарушает рычание бензопил на улице Карла Маркса и Уссурийском бульваре: озеленители спиливают отслужившее свое тополя, омолаживают те, которые еще во цвете лет, ведут вырезку сухих сучьев и ветвей, придавая зеленому убранству краевого центра ухоженный и эстетичный вид. Как отметила начальник городского управления по охране окружающей среды и природных ресурсов Ирина Дубянская, тополь попал «в немилость» не случайно и расставание с большим количеством деревьев этого вида – не каприз, а настоящая необходимость.

«В 2002-2012 годах в краевом центре прошла масштабная инвентаризация зеленых насаждений в рамках программы «Улучшение экологического состояния города Хабаровска», а в прошлом году была проведена глобальная оценка качества зеленого убранства специалистами научно-исследовательских учреждений города. По заключению ученых, урбанистическая среда негативно влияет на все деревьев, но особенно страдают от разрушительного воздействия антропогенной нагрузки тополя. Они становятся дряхлыми уже к 40-50 годам. Это дерево чаще иных пород поражается гнилью и грибковыми заболеваниями. При мощной кроне его древесина хрупка, а корневая система поверхностна и слаба, поэтому именно тополя чаще всего падают во время сильных дождей и шквальных ветров, что чревато тяжелыми последствиями для имущества и здоровья хабаровчан. Это – «деревья-угрозы», от которых нужно избавляться и заменять их другими породами. Такие же проблемы касаются и старых вязов», - детально разъяснила Дубянская.

Между тем, масштабные рубки очень волнуют горожан: не доведет ли такое вмешательство в зеленую «прическу» города до «облысения»? Экологи и ландшафтные дизайнеры спешат развеять эти страхи: все срубленное будет восполнено сторицей. Так, на улице Карла Маркса замене подвергнутся 676 тополей. Все они – одного периода посадки: 60-х годов прошлого века. Пни будут выкорчеваны, а в хорошо удобренные посадочные ямы в ходе весенних и осенних посадок из питомника «переедут» 950 молодых сосен, ясеней, кленов, рябин, орехов, лиственниц и елей. На Уссурийском бульваре, где работы по замене старовозрастных деревьев стартовали еще прошлой осенью, в общей сложности под «зачистку» пойдет 558 стволов. Взамен запланирована посадка 678 новых деревьев (245 из них уже были высажены в минувшем году). Однако, в эти планы сегодня вмешался мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Он дал указание «Горзеленстрою» увеличить посадки вдвое.

«Уссурийский бульвар – одно из излюбленных мест отдыха хабаровчан и гостей города, поэтому он должен быть красивым. Нужно высадить там тысячи полторы молодых деревьев. Главное – побольше цветущих: липы, абрикоса, рябины. И хвойные не забудьте: пусть воздух на бульваре будет свежим», - сказал городской глава.