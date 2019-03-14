«Хабаровскую марку» дадут промтоварам в краевом центре

В администрации города уже начался прием документов, он продлится до 10 апреля. За победу могут бороться юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые производят непродовольственные потребительские товары и продукцию производственно-технического назначения в Хабаровске.

Подать документы можно в управление промышленной политики и связи администрации города по адресу: г. Хабаровск, улица Карла Маркса, 66, каб. 235, с 9.00 до 18.00 в рабочие дни. Контактные телефоны: 41-96-10, 41-96-11. С условиями участия конкурса можно ознакомиться на официальном сайте администрации города. https://www.khabarovskadm.ru/promyshlennost/pravovayainformatsiya/index.php?ELEMENT_ID=787691.

Конкурс «Хабаровская марка» проводится с 2008 года. За это время обладателями городского «знака качества» стали 39 предприятий.