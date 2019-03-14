В Хабаровске выберут лучшего предпринимателя

Конкурс пройдёт с 15 марта по 20 апреля. Участвовать в нём могут индивидуальные предприниматели, которые не менее года ведут свой бизнес в Хабаровске. Конкурс проводится по номинациям: «Производство», «Деловая женщина», «Услуги», «Транспорт», «Торговля», «Общественное питание», «Семейный бизнес». Комиссия будет учитывать финансово-экономические показатели деятельности предприятий и предпринимателей, их вклад в социально-экономическое развитие города, участие в решении социальных проблем.

Положение и условия конкурса размещены на официальном сайте администрации Хабаровска в разделе «Поддержка малого и среднего предпринимательства» - подраздел «Правовая информация и полезные ссылки». Подробную информацию можно получить по телефонам 41-94-41, 41-98-48 и в комитетах по управлению районами города: Центральный: ул.Фрунзе,60, тел. 40-89-47, 42-12-58; Железнодорожный: пер.Ленинградский,13а, тел. 40-88-37, 31-57-97; Индустриальный: ул.Краснореченская,87, тел.40-90-02, 40-90-07; Кировский: ул.Орджоникидзе,3 тел.41-95-21, 41-95-56; Краснофлотский: ул. Руднева,43, тел. 79-07-38, 79-07-49.