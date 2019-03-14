В Хабаровске наведут порядок

Из-за малоснежной зимы двухмесячник по санитарной очистке города стартовал на две неделе раньше назначенного срока. Дорожные службы очищают прибордюрную зону от песка и грязи, жилищные организации наводят порядок во дворах жилых домов. На основные магистрали краевого центра выдвинулись бригады рабочих. Борьба за чистоту вот уже второй день ведется на улице Воронежской. За это время собрано более 400 мешков мусора. И это не предел, заявляют специалисты. Его за зиму накопилось столько, что еле успевают подвозить тару.

«Мы сегодня заканчиваем улицу Воронежскую и сразу бригады выходят на улицы Шелеста и Совхозную. При этом мешки долго залеживаться на обочинах дорог не будут, мы их убираем в этот же день», - рассказал начальник отдела благоустройства комитета по управлению Железнодорожным районом города Эдуард Скабардис.

Не выпускают шпатели из рук специалисты муниципальных предприятий: они очищают от незаконной рекламы и объявлений световые опоры. Многие из них за зиму превратились в афишные тумбы. На одну опору уходит от 10 до 20 минут.

«Смотря, на что клеят: есть такой клей, хоть зубами грызи - не поможет»,- рассказывает специалист МУП «НПЦОДД» Антон Павлишин.

После наступления устойчивых плюсовых температур специалисты центра безопасности дорожного движения примутся за помывку светофоров. Однако предприятие «Горсвет» не стало дожидаться тепла и утроило «банный день» для плафонов уличного освещения на центральных улицах Хабаровска.

«После зимы были грязные. Сейчас мы их отмыли - ставим чистенькие, блестящие, и светоотдача от них будет больше»,- рассказывает мастер муниципального предприятия Виктор Вырупаев.

Официально двухмесячник по санитарной очистке города стартует первого апреля. Более 50 тысяч человек примут участие в наведении порядка в краевом центре.

«Планов у нас громадьё: уборка прибордюрной зоны и бесхозных территорий, также мы должны разобрать 85 свалок, отремонтировать во дворах 82 детские и спортивные площадки, восстановить 74 контейнерных площадки»,- рассказывает заместитель начальника городского управления ЖКХ Виталий Федоров.

Финалом масштабной уборки станут два общегородских субботника. Первый при любой погоде состоится 20 апреля, второй – 18 мая.