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Хабаровский край занял первое место среди ДФО в рейтинге Минстроя
Минстрой России составил рейтинг российских регионов по реализации приоритетного проекта «Формирование городской комфортной среды», в котором Хабаровск набрал 72 балла, заняв первое место по Дальневосточному федеральному округу и седьмое – по России.
Рейтинг составлялся по итогам 2018 года с учётом 28 критериев. Оценивались самые разные параметры: от количества представленных на конкурс и реализованных проектов по благоустройству общественных территорий до муниципальных программ и процента освоения денежных средств федерального бюджета.
Хабаровский край традиционно входит в тройку регионов-лидеров по реализации партпроекта «Городская среда». Каждый год к проекту присоединяются новые поселения. По словам Павла Симигина, важно принимать решения вместе с жителями, развивать их инициативы и максимально вовлекать людей в процесс благоустройства и содержания в чистоте и порядке домов.
«С этого и начинается комфортная городская среда. С каждого из нас, каждого жителя Хабаровского края. Принципы успешного развития просты: общественное участие, системный подход к городской среде, «всё начинается с дворов», современные общественные зоны и личная ответственность», – подчеркнул Павел Симигин.
Всего в рейтинге Минстроя участвовал 81 регион России, лидером стала Московская область, у неё 82 балла, минимальное количество баллов – 36 – набрала республика Крым.
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