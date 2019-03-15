Активисты неласково встретили главу внесистемной оппозиции Хабаровска



Алексея Ворсина, что активно борется против плохого, что есть в нашей действительности, в канун его возвращения из Вашингтона в Хабаровск оппоненты встретили обвинениями в родственных связях с американской военщиной.

Именно таких деятелей от политики, как г-н Ворсин, начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в начале марта 2019 года припечатал хлёстким мемом из прошлого: «Пентагон приступил к разработке принципиально новой стратегии ведения военных действий». Стратегию уже окрестили «троянским конем». Суть ее заключается, по словам высокопоставленного офицера, «…в активном использовании протестного потенциала …с целью дестабилизацию обстановки с одновременным нанесением ударов высокоточным оружием по наиболее важным объектам». Ну, до реальных «пятых колон», «14 корпусов», «эскадронов смерти» этим деятелям от оппозиции как «до Парижу раком», но они уже променяли свое национальное первородство на американский бургер. Нет, не темные лошадки, мелковаты - так, пони… Но с потенциалом.

Группа молодых и дерзких политиков, куда входил и Алексей Ворсин, в феврале 2019 года по программе «Открытый мир» проходила стажировку в Америке по местному самоуправлению, работе мэрий городов и местных сообществ. Спонсировал её конгресс США. А появилась программа по подготовке «темных лошадок» в 1999 году по инициативе Дмитрия Лихачёва, советского и российского филолога, доктора наук, профессора, Героя Социалистического Труда. С конца века по этой программе подготовлены сотни людей. Сегодня на них смотрят как на «гусанос», что червями подтачивают российские скрепы.

В компании с Алексеем Ворсиным были глава фракции ЛДПР городского совета Красноярска, депутат от «Единой России» города Пятигорска, депутат «Единой России» города Оса Пермского края. Затесались в нее и представители иных, более мелких партий и независимые депутаты. Но оппозиционных активистов большинство. От Хабаровска один Ворсин поехал.

По результатам поездки на загнивающий Запад можно ожидать обострения ситуации. Алексей Ворсин восхищается американской системой образования, рассказывает о «высоких-высоких отношениях» в парламенте: «У американцев совершенно невероятная культура парламентской дискуссии». И совершено в открытую признается, как их учили заниматься общественной деятельностью.

В одном из штатов Ворсину показали парадную витрину, и он клюнул на сладкую жизнь угнетенных коренных народностей: «Сегодня племена чероки - это респектабельные нации. Финансовый оборот племени Чероки за 2018 год составил $2,2 млрд. Индейцы не ограничились игорным бизнесом, и их инвестиции были направлены в самые разные сферы промышленности и высоких технологий». А если этот политик начнет раскачивать лодку межнациональных отношений в Хабаровском крае, где проживает свыше 140 национальностей?



Эдуард Попов