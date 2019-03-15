Жители Хабаровского края считают, что платить за вывоз мусора нужно "по людям"

В министерстве ЖКХ края подвели итоги "горячей линии" по вопросу оплаты потребителем услуги за вывоз твердых коммунальных отходов. С 1 января 2019 года по всей стране стартовала реформа отрасли обращения с ТКО. В Хабаровском крае еще сохраняется прежняя система обращения с отходами, так как по ряду объективных причин переход был отложен на год. Новая система предусматривает, что теперь платить за услугу – сбор и вывоз мусора – обязаны как физические, так и юридические лица. А предоставлять эту услугу должен региональный оператор по обращению с отходами.

Введение новых правил вызвало множество острых дискуссий в обществе. Главный вопрос - "платить за услугу по квадратным метрам или по людям?".

С 25 февраля по 7 марта 2019 года на телефон "горячей линии" мин ЖКХ поступило 217 обращений от жителей Хабаровского края. Кроме того, сбор предложений проходил через официальный сайт министерства и социальные сети.

88 процентов звонивших высказались за необходимость расчета платы за услугу по обращению с ТКО исходя из количества проживающих в помещении, тогда как сторонников платы по квадратным метрам оказалось не более 12 процентов. Аналогичные результаты были получены в ходе анализа предложений, поступивших через интернет.

- Итоги проведенных опросов жителей края будут учтены при принятии окончательного решения по данному вопросу. Власти необходимо сегодня четко понимать сложившееся общественное мнение по такой социально значимой теме, как реформа отрасли обращения с отходами, чтобы обеспечить максимально плавный и безболезненный переход на новую систему обращения с ТКО, учитывающий интересы и потребности всех задействованных сторон, - отметила заместитель министра ЖКХ края Полина Шутова.