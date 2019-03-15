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Жители Хабаровского края считают, что платить за вывоз мусора нужно "по людям"
В министерстве ЖКХ края подвели итоги "горячей линии" по вопросу оплаты потребителем услуги за вывоз твердых коммунальных отходов. С 1 января 2019 года по всей стране стартовала реформа отрасли обращения с ТКО. В Хабаровском крае еще сохраняется прежняя система обращения с отходами, так как по ряду объективных причин переход был отложен на год. Новая система предусматривает, что теперь платить за услугу – сбор и вывоз мусора – обязаны как физические, так и юридические лица. А предоставлять эту услугу должен региональный оператор по обращению с отходами.
Введение новых правил вызвало множество острых дискуссий в обществе. Главный вопрос - "платить за услугу по квадратным метрам или по людям?".
С 25 февраля по 7 марта 2019 года на телефон "горячей линии" мин ЖКХ поступило 217 обращений от жителей Хабаровского края. Кроме того, сбор предложений проходил через официальный сайт министерства и социальные сети.
88 процентов звонивших высказались за необходимость расчета платы за услугу по обращению с ТКО исходя из количества проживающих в помещении, тогда как сторонников платы по квадратным метрам оказалось не более 12 процентов. Аналогичные результаты были получены в ходе анализа предложений, поступивших через интернет.
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