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В Хабаровском крае хотят увеличить поддержку молодых семей
Мероприятия по развитию жилищного строительства в сельских территориях обсудили на совещании в правительстве Хабаровского края. Отмечалось, что жилищный вопрос для жителей сельской местности сегодня стоит остро. По расчетам краевого минстроя, без учета Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, в улучшении жилищных условий нуждаются около 6 тысяч семей. Это работники сельхозпредприятий, бюджетных учреждений, дети-сироты, жители ветхих и аварийных домов.
Хабаровский край в рамках различных программ поддерживает развитие жилищного строительства на селе. Так, по линии минсельхоза выделяются субсидии на обустройство площадок под компактную застройку, подведение коммуникаций. Это позволяет снизить стоимость квадратного метра. Такой проект реализуется в селе Мичуринском. В рамках программы по устойчивому развитию сельских территорий жители села могут получит выплаты и организовать строительство собственного дома, в том числе на этой площадке.
Тем не менее цена квадратного метра для многих жителей остается неподъемной. Поэтому в краевом минстрое планируют увеличить поддержку молодых семей и других категорий граждан, которые будут строить индивидуальные дома на селе. Так, на эти цели планируется перераспределить около 30% выделяемых средств в рамках молодежной жилищной программы. Ежегодно молодые семьи получают на эти цели субсидии. Но выплату можно направить только на приобретение жилья в многоквартирных домах.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в краевом минстрое планируют в 2020 году реализовать пилотный проект по строительству индивидуальных домов для детей-сирот в сельской местности. Сегодня для этой категории ведется строительство многоквартирных домов, либо приобретается жилье на вторичном рынке.
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