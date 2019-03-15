Пятилетие воссоединения Крыма с Россией отметят в Хабаровском крае

Жители Хабаровского края примут участие в мероприятиях, посвященных пятилетию воссоединения Крыма с Россией. В течение трёх дней на различных площадках пройдут открытые лекции, деловые игры, а также литературные чтения.

16 марта для студентов хабаровских вузов в филиале РАНХиГС состоится тематическая лекция. Речь пойдет о социальных, исторических и экономических событиях, происходящих на Крымском полуострове в последние годы. А 18 марта на этой же площадке в 11 утра начнется деловая игра между студентами и учащимися старших классов.

Вечером, 18 марта, в 17.00 в Дальневосточной государственной научной библиотеке пройдут литературные чтения "Писатели Крыма". Знатокам истории полуострова предложат принять участие в блиц-викторине. Как сообщает пресс-служба правительства региона, также будет развернута экспозиция литературных произведений крымских авторов и книг русских классиков о полуострове.

С 16 по 18 марта в школах региона пройдут открытые уроки, посвященные знаменательной дате в новейшей истории страны.