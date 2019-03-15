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Депутаты Комсомольска просят Фургала не передавать ДК Судостроителей
На внеочередном заседании Комсомольской-на-Амуре городской Думы депутатами было принято обращение к губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу с просьбой не передавать Дворец культуры судостроителей в муниципальную собственность. По мнению депутатов, испытывающий большие трудности местный бюджет не сможет содержать Дворец, а тем более, выделить средства на его восстановление.
До 2018 года Дворец был собственностью Амурского судостроительного завода, который входит в Объединенную судостроительную корпорацию. В мае прошлого года, по просьбе правительства региона Дворец был передан в краевую собственность.
Ежегодное содержание Дворца обходится в сумму около 120 млн. рублей, а реконструкция сгоревшего зрительного зала, по предварительным оценкам, может потребовать 1 млрд.160 млн. рублей
Ранее подобные обращения в адрес губернатора были направлены ветеранской организацией АСЗ и общественным советом Комсомольска.
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