На Холдоми состоится массовый спуск

17 марта на горнолыжном комплексе «Холдоми» состоится массовый спуск. Гостей праздника ждут снежные трассы, музыка ENERGY, зимние развлечения, конкурсы и призы, и бесплатные спуски от РАДИО ENERGY.

Акция под названием «ENERGY in the Mountain» проводится в аккаунтах радио. Купон Акции («приглашение») скачивается слушателями из официальной группы Радиоканала https://vk.com/energy_kms и предоставляет право на 1 бесплатный подъем для участия в массовом спуске в рамках мероприятия «ENERGY in the Mountain».

Массовый спуск пройдет на территории ГЛК «Холдоми» 17 марта 2019 г. с 12:00 до 15:00. Успейте забрать купоны! Подробности праздника на РАДИО ENERGY.