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Сбой соцсетей сделал Telegram популярнее
После массового сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp более трех миллионов новых пользователей зарегистрировались в Telegram. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем Telegram-канале в четверг, 14 марта.
Как сообщает lenta.ru, источник в Telegram заявил TechCrunch, что рекордное число новых пользователей может быть связано с неполадками в работе конкурирующих приложений.
В России Telegram пытаются заблокировать с апреля 2018 года. Согласно судебному решению, это связано с отказом администрации сервиса предоставить ключи шифрования к перепискам пользователей.
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