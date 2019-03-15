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Второй ребенок - основание для получения ипотечных каникул?
"Единая Россия" предлагает включить в список оснований для получения ипотечных каникул рождение второго ребенка. С такой инициативой выступили депутаты Государственной Думы РФ. Перечень оснований, по которым банки будут обязаны вводить ипотечные каникулы для заемщиков, должен быть максимально широким и включать в себя не только потерю работы, но и вторую беременность. Об этом заявила член общественного совета партийного проекта «Крепкая семья», депутат Государственной Думы Татьяна Цыбизова в четверг, 14 марта.
По словам председателя комитета по социальной защите населения и здравоохранению в Законодательной думе Хабаровского края Ирины Штепа, инициатива не безосновательна.
Напомним, в феврале в Послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин призвал разработать для защиты людей, выплачивающих ипотеку дополнительные законодательные гарантии.
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