Второй ребенок - основание для получения ипотечных каникул?

"Единая Россия" предлагает включить в список оснований для получения ипотечных каникул рождение второго ребенка. С такой инициативой выступили депутаты Государственной Думы РФ. Перечень оснований, по которым банки будут обязаны вводить ипотечные каникулы для заемщиков, должен быть максимально широким и включать в себя не только потерю работы, но и вторую беременность. Об этом заявила член общественного совета партийного проекта «Крепкая семья», депутат Государственной Думы Татьяна Цыбизова в четверг, 14 марта.

«До 25 марта в Государственную Думу должны быть внесены законопроекты, которые будут касаться ипотечных каникул и продления сроков субсидирования процентной ставки до 6% для лиц, у которых родился второй ребенок. Что касается ипотечных каникул, то мы, депутаты, будем смотреть как в законопроекте будут описываться случаи их предоставления. И нужно предложить одной из причин для получения ипотечных каникул - повторную беременность», - сообщила Цыбизова.

По словам председателя комитета по социальной защите населения и здравоохранению в Законодательной думе Хабаровского края Ирины Штепа, инициатива не безосновательна.

«При разработке законопроекта об ипотечных каникулах, необходимо учесть интересы различных категорий граждан, в том числе – семей, которые готовятся к рождению второго ребенка. Сегодня обладатели ипотеки предпочитают не планировать вторую и последующую беременности только потому, что хотят как можно скорее погасить этот кредит. Инициатива законотворцев позволит не только оказать поддержку молодым семьям, но и поспособствует выравниванию демографической ситуации в стране», - подчеркнула Ирина Штепа.

Напомним, в феврале в Послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин призвал разработать для защиты людей, выплачивающих ипотеку дополнительные законодательные гарантии.

«Предлагаю предусмотреть «ипотечные каникулы», то есть отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода. Дать им возможность сохранить своё единственное жильё, а кредит передвинуть, погасить позднее», - заявил глава государства.